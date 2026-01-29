Не просто 'КАБосбросы': эксперт объяснил, чем важны два истребителя, которые потеряла РФ

Это облегчит работу нашей авиации, а также дронов, БПЛА, наносящих удары по России.

Россия за последние сутки потеряла сразу два истребителя, и это очень позитивная новость как для украинской авиации, так и для БПЛА, наносящих удары по России. Об этом написал в Facebook Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express.

Он отметил, что россияне могли потерять два самолета - Су-30 и Су-34, при этом подчеркнул, что зря эти истребители пишут только как о "КАБоскидах".

Российский ВПК за год производит до 10 Су-34. Этот истребитель, кроме управляемых авиабомб, также может нести ракеты типов Х-59 и Х-69, которыми россияне бьют по нашей энергетике.

И хотя ракет Х-69 в России производится всего несколько в месяц, однако они крайне опасны - всего 5 таких ракет хватило, чтобы в апреле 2024 года вывести из строя Трипольскую ТЭС, отмечает Киричевский.

В то же время самолеты Су-30 российский ВПК сейчас производит в новейшей модификации Су-30СМ2, и буквально по несколько в год.

Как отмечает эксперт, известно, что Су-30 россияне использовали для бомбометания по нашим морским дронам, во время чего один из этих самолетов сбила наша зенитная "Магура" с AIM-9. Однако враг за время войны также адаптировал Су-30 под использование дальнобойных ракет "воздух-воздух" Р-37М с подтвержденной дальностью пуска около 200 км, в частности, чтобы противодействовать ударам наших БПЛА по территории РФ.

"Поэтому один потерянный такой истребитель означает, что теперь свободнее будет летать нашей авиации. И заодно нашим БПЛА в сегменте "миддл-страйк" и "дип-страйк". Одни сплошные плюсы в нашу сторону", - подчеркивает эксперт.

РФ потеряла два самолета - что известно

Ранее роспаблики сообщали о возможной потере Россией самолета Су-30. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что российская армия могла потерять Су-30 и Су-34.

Как отмечал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, один из них был сбит Силами обороны над Черным морем, а второй упал в России, очевидно, из-за технических неисправностей.

Потерю истребителя подтвердили и в Генштабе - количество сбитых вражеских самолетов теперь составляет 435.

