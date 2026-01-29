Россия потеряла за сутки два самолета: эксперт рассказал, как это произошло

Один из них был сбит над Черным морем.

За последние сутки Российская Федерация потеряла два самолета Су-34. Об этом в эфире телемарафона сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что один из них был сбит Силами обороны над Черным морем, а второй упал в России.

"За последние сутки сбит российский самолет Су-34 над Черным морем. Еще один упал в России, очевидно имея определенные технические неисправности", - сказал Жмайло.

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составили около 1 237 400 человек (+830 за прошедшие сутки).

Кроме того, среди данных об уничтоженной технике врага отмечается, что Россия потеряла за время полномасштабного вторжения 435 самолетов, из которых один за прошедшие сутки.

Потери российской авиации

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский Су-34.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, российский истребитель осуществлял террористические атаки по Запорожью, применяя управляемые авиабомбы.

Су-34 - это советский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого. Су-34 был создан для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.

