Россия поставила одной из стран учебно-боевые самолеты и БПЛА 'Орион'

Поставки Як-130 и БПЛА "Орион" демонстрируют продолжение военно-технического сотрудничества России и Эфиопии.

В открытом доступе появились кадры, подтверждающие поставки из России в Эфиопию до шести учебно-боевых самолетов Як-130 и по меньшей мере одного разведывательно-ударного БПЛА "Орион".

Как сообщает Defence Express, поставленные Як-130 имеют бортовые номера "2301", "2302", "2303", "2305" и "2306" и были показаны во время авиашоу Aviation Expo 2026 на базе ВВС Эфиопии в Бишофту.

Для Эфиопии эта закупка является частью традиционного военно-технического сотрудничества с Россией. Основу боевой авиации страны составляют Су-27, Су-30К, Су-25 и МиГ-23, поставленные РФ в 1990-х годах и позже. Кроме самолетов, в 2023 году Эфиопия получила российский комплекс РЭБ "Красуха-4".

Что касается БПЛА "Орион", Эфиопия уже использует турецкие Akinci и Bayraktar TB2, иранские Mohajer-6 и китайские Wing Loong I. На этом фоне "Орион" выглядит как "дополнение к коллекции", но для России эта поставка имеет психологическое значение: демонстрирует, что их продукция все еще востребована среди стран "третьего мира", лояльных к Кремлю.

Данные о стоимости контракта и условиях оплаты не разглашаются.

Другие поставки российского вооружения

Как сообщал УНИАН, Индия заплатит России около 2 миллиардов долларов за аренду атомной подводной лодки.

Договоренности об аренде предшествовали десятилетние переговоры. Они неоднократно приостанавливались из-за споров о цене.

