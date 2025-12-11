PHU Lechmar сообщает, что на сегодня основная часть обязательств в рамках контракта с Государственной пограничной службой на поставку вооружения и боеприпасов для нужд ВСУ уже выполнена, остальные поставки продолжаются в плановом режиме. Компания работает исключительно в соответствии с действующими контрактами, соблюдая все требования и процедуры.

"Мы всегда стремились минимизировать нашу публичную коммуникацию, учитывая чувствительность темы оборонных закупок. Потому что без своевременных и бесперебойных поставок украинские военные рискуют остаться без критически важного вооружения, а распространение безосновательных обвинений негативно отражается на своевременности поставок товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины", - отмечает Каролина Сюдила, пресс-секретарь Lechmar.

Компания подчеркивает, что информация о количестве поставленного оружия и боеприпасов является засекреченной и ее разглашение может создавать угрозу национальной безопасности. PHU Lechmar сотрудничает с Государственной пограничной службой в рамках установленных процедур для обеспечения прозрачности и безопасности.

"Мы понимаем высокий общественный интерес к эффективности использования средств. Но в условиях войны особенно важно учитывать информацию, распространяемую в медиа, - ведь подобные темы активно использует Россия для создания недоверия и дестабилизации. Наша общая задача - выполнять поставки вовремя и не предоставлять стране-агрессору лишней информации", - добавила Сюдила.

