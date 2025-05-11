Очень важно выяснить, какое право собственности на это оружие было у Германии, отметил Иван Тимочко.

Полученное Германией разрешение от США о передаче Украине противоракет к ЗРК Patriot может положить начало системной закупке американского оружия, предположил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.

"Сейчас для меня лично не до конца понятно, какое право собственности Германия имела на это оружие. Но это очень важно", - сказал он.

Как объяснил Тимочко, если это оружие США, которое было просто передано Германии из американских арсеналов, то вряд ли его будет больше:

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"И даже если и будет, то каждый раз нужно на малые партии получать согласие".

Однако, если оружие было приобретено в соответствии с выполнением требований контракта, то это "гораздо интереснее", отметил военный:

"Потому что были заключены соглашения, есть системность, есть прецедент, и немцы или Европейский Союз, который выделил средства на закупку оружия, могут в будущем согласно таким контрактам покупать оружие у американских производителей и передавать Украине. И просто формально правительство США ставить в известность".

Тимочко добавил, что как только будут выяснены эти технические нюансы, можно будет определить масштабность запущенного процесса: это разовая акция или это начало системной закупки оружия.

Ракеты к ЗРК Patriot для Украины - что сообщалось

Напомним, в The New York Times со ссылкой на чиновника Конгресса США сообщили, что Штаты разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 противоракет к ЗРК Patriot.

В Украине не раз заявляли о нехватке ракет дальнего радиуса действия, артиллерии, а также противоракет к системам ПВО, большинство из которых производится в США.

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