НАТО начало самые масштабные учения года на фоне напряженности вокруг Гренландии, - Bild

Учения Steadfast Dart отрабатывают быстрое переброску сил НАТО в случае угрозы со стороны России, а Германия становится ключевым оборонным хабом Альянса.

НАТО начало крупнейшие в этом году военные учения Steadfast Dart, направленные на отработку быстрой переброски войск и техники в случае возможного нападения России на страны Балтии или Польшу. Маневры стартуют на фоне внутренней напряженности в Альянсе после спора вокруг Гренландии.

Как сообщает Bild, ключевую роль в учениях играет Германия, которая фактически превращается в главный оборонный хаб НАТО. В страну перебрасывают более 10 тысяч военнослужащих из 11 государств-членов Альянса.

В маневрах задействованы 17 кораблей, 20 военных самолетов и около 1500 единиц тяжелой техники, в частности танки, ракетные системы и военные грузовики.

В рамках Steadfast Dart НАТО разворачивает Allied Reaction Force – мобильное соединение быстрого реагирования, призванное оперативно действовать в кризисных ситуациях. Учениями командует генерал бундесвера Инго Герхарц, ответственный за силы НАТО в Центральной Европе.

"Наше командование проводит эти учения и отвечает за оборону территории Альянса от Атлантического побережья до стран Балтии. Steadfast Dart демонстрирует, насколько важна Германия как центр обороны НАТО", – заявил Герхарц в интервью изданию.

Напряжение вокруг Гренландии – что известно

Угрозы Трампа в отношении Гренландии навсегда изменили Европу, писало ранее Politico. Назад дороги нет. Именно таким был главный посыл европейских лидеров, собравшихся в четверг в Брюсселе.

Кризис вокруг Гренландии и давление со стороны администрации Дональда Трампа стали для Европы сигналом пересмотреть подход к защите суверенитета и территориальной целостности. В Брюсселе все четче осознают: в мире, где крупные державы открыто ставят под сомнение границы, ЕС и НАТО должны действовать жестче и более единодушно, пишет The New York Times.

