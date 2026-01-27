Один из лучших результатов: экипаж 25 бригады ДШВ за три дня сбил 43 'Мавика' (видео)

Военные отметили, что вражеские дроны уничтожили на сумму почти 95 тысяч долларов.

Один экипаж зенитно-ракетного дивизиона из 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбил за три дня 43 российских "Мавика" на Покровском направлении. Об этом подразделение сообщило на своей странице в соцсети.

Военные отметили, что вражеских дронов уничтожили на сумму почти 95 тысяч долларов – и это не учитывая, что "Мавики" были разной комплектации и многие из них еще и несли боевую часть для сброса.

Сбивали их перехватчиком "Генерал Черешня AIR" - это один из флагманских продуктов компании.

"Мавики" – глаза врага. Они постоянно "висят" над линией фронта и наблюдают за движением пехоты, техники и за позициями. Это дает врагу возможность оперативно корректировать артиллерию и готовить атаки, говорят военные.

Как сообщал ранее УНИАН, недавно компания представила свой новый дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR Speed". Он построен на 8-дюймовой раме, что позволило уменьшить габариты, повысить маневренность и скорость реакции в воздухе. По заявленным характеристикам, максимальная скорость составляет 236 км/ч.

В компании рассказывали, что "Генерал Черешня AIR Speed" рассчитан на перехват скоростных и маневренных воздушных целей, в частности ударных БПЛА противника. Меньший размер и более высокая динамика полета позволяют дрону работать в сценариях, где более крупные перехватчики имеют ограничения по инерции и набору скорости.

