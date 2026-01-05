Компания 'Генерал Черешня' представила свой новый дрон-перехватчик

По заявленным характеристикам, максимальная скорость дрона составляет 236 км/ч.

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" разработала новый дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR Speed". Как отмечают в компании, это отдельное развитие линейки дронов-перехватчиков "Генерал Черешня AIR".

Важно, что этот дрон создан как более компактная и быстрая платформа. Он построен на 8-дюймовой раме, что позволило уменьшить габариты, повысить маневренность и скорость реакции в воздухе. По заявленным характеристикам, максимальная скорость составляет 236 км/ч.

"Благодаря этим параметрам Генерал Черешня AIR Speed рассчитан на перехват скоростных и маневренных воздушных целей, в том числе ударных БпЛА врага. Меньший размер и высокая динамика полета позволяют дрону работать в сценариях, где большие перехватчики имеют ограничения по инерции и набору скорости", - рассказали в компании.

Важно, что БпЛА AIR Speed выполняет другие задачи, чем версия AIR Pro. Он дополняет линейку перехватчиков, расширяя набор инструментов для противодействия различным типам воздушных угроз.

Новый дрон ориентирован на задачи, где решающими являются скорость сближения, резкие маневры и работа по малоразмерным целям. Генерал Черешня AIR Speed уже доступен для заказов на платформе Brave1.

Эффективность дронов "Генерал Черешня"

В ноябре дроны-перехватчики компании "Генерал Черешня" поразили 600 воздушных целей противника. Об этом свидетельствуют данные боевого применения, зафиксированные в системе ситуационной осведомленности "Дельта". Эти поражения осуществлены флагманскими продуктами компании - дронами-перехватчиками Генерал Черешня AIR и Генерал Черешня Bullet.

