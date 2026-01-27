Россия резко увеличила заказы зарядов для артсистемы 'Мста': аналитики раскрыли цель

В прошлом году российская армия должна была получить 1,1 млн выстрелов к этим гаубицам.

Россия в 2025 году увеличила заказ дальнобойных пороховых зарядов для своих 152-мм артиллерийских систем "Мста".

Об этом сообщил "Милитарный", ссылаясь на российские закупочные документы, которые получил в свое распоряжение. В частности, в прошлом году российская армия должна была получить 1,1 млн выстрелов к этим гаубицам, из которых почти миллион составили комплекты с полным зарядом и еще около 100 тыс. дальнобойные. В то время как в 2024 году российская оборонная промышленность получила заказ на поставку 831 тыс. таких выстрелов, из которых 540 тыс. приходилось на комплекты с полным зарядом и еще 96 тыс. - с дальнобойным.

"Таким образом, россияне хотели обеспечить работу своей артиллерии подальше от линии боевого столкновения, чтобы обезопасить ее от украинских дронов и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В сообщении также сказано, что стоимость обычного выстрела составляет 94-98 тыс. руб ($1250), а дальнобойные стоили уже 124 тыс. руб ($1550).

"Милитарный" отмечает, что готовый артиллерийский "выстрел", поставляемый российской армии, состоит из снаряда, подрывателя и порохового заряда.

Также аналитики ресурса рассказали, что для артсистем типа "Мста" россияне также разработали новый снаряд ОФ64 с удлиненной геометрией и выемкой в днище корпуса, что улучшило аэродинамику и в сочетании с более длинным стволом гаубицы обеспечило увеличенную дальность выстрела.

"В условиях полномасштабной войны с Украиной, российское "ГосНИИмаш" перешло к снаряжению этих боеприпасов "мобилизационной" смесью ТА-20 (тротил и алюминиевая пудра в соотношении 80/20), вместо более мощного гексала", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже в 2026 году Россия заказала 100 управляемых артиллерийских снарядов калибра 122 мм под неизвестным индексом КВ122 - вероятно, "Китолов-2М".

Вооружение оккупантов

Как сообщал УНИАН, в 2025 году россияне начали оборудовать самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С" импровизированными защитными клетками и антеннами радиоэлектронной борьбы. Такие модификации заметили в сентябре 2025 года на Покровском направлении.

Defence Blog писал, что россияне накрывали гаубицы металлическими клетками, которые военные сами назвали "мангалами". По замыслу оккупантов, такая конструкция должна была защищать технику от атак дронов.

