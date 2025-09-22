Россия ставит 'мангалы' и РЭБ на свои гаубицы, чтобы спасать их от дронов (фото)

РФ ставит клетки и глушилки на артсистемы, но они все равно уступают западным гаубицам.

Российские войска начали оборудовать самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С" импровизированными защитными клетками и антеннами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие модификации заметили на Покровском направлении, где действует группировка "Центр", пишет Defence Blog.

На снимках с фронта видно гаубицы, накрытые тяжелыми металлическими клетками, которые военные сами назвали "мангалами". Они должны защищать технику от атак взрывных дронов. Дополнительно россияне монтируют антенны РЭБ, чтобы глушить каналы связи украинских беспилотников.

Сочетание физической и электронной защиты показывает, как Москва пытается приспособить артиллерию к новым условиям войны, где ударные дроны стали одной из главных угроз.

Впрочем, даже с такими "улучшениями" 152-мм "Мста-С" уступает дальностью огня западным 155-мм системам, которые получает Украина, в частности гаубицам "Богдана". Именно из-за этой разницы российская артиллерия все чаще прибегает к кустарным решениям, чтобы уменьшить потери от высокоточного вооружения и FPV-дронов.

Украинские же подразделения все активнее применяют дроны с каналами связи на базе Starlink, которые устойчивы к глушению, что снижает эффективность российских систем РЭБ.

Оккупанты модернизируют свою технику

Как сообщал УНИАН, страна-агрессор Россия активно усваивает уроки войны и адаптируется к актуальным вызовам. Оккупанты начали серийно выпускать грузовики КамАЗ с защищенными кабинами и встроенными средствами радиоэлектронной борьбы.

Российский ОПК, вместе с тем, отстает в применении современных технологий. Оккупанты устанавливают на свою технику устаревшие средства РЭБ или неэффективные "мангалы", которые не дают должной защиты от БПЛА.

