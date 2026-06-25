Спецназ США впервые применил украинские морские дроны Magura, – Bloomberg,

Это стало первым испытанием этих беспилотных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские спецназовцы во время учений на Филиппинах впервые применили украинские морские дроны Magura против списанного корабля, задействованного в качестве мишени. Как сообщает агентство Bloomberg, это стало первым испытанием этих беспилотных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Так же, как войны в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали ценность дешевых воздушных беспилотников, морские беспилотники считаются играющими решающую роль в Индо-Тихоокеанском регионе – территории, которая в 30 раз превышает по площади континентальную часть США и в основном состоит из огромных водных просторов", – говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что военные – от США до Китая – сейчас соревнуются в разработке и развертывании таких систем как над поверхностью, так и под ней.

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"Это именно то, что нам нужно больше всего – распределенных, живучих, относительно доступных систем, которые могут помочь лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной цепи", – сказал Томас Шугарт, бывший капитан подводной лодки США и адъюнкт-старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, имея в виду архипелаг, простирающийся от Японии через Тайвань и вплоть до Юго-Восточной Азии.

В материале также подчеркивается, что Тайвань разрабатывает собственное подобное оружие – боевые беспилотные аппараты Kaui-Chi – в качестве ключевой части своей оборонной стратегии. В частности, правительство страны планирует закупить 1320 таких беспилотных аппаратов, стоимость которых составит 888 миллионов долларов.

Также руководитель эскадры беспилотных надводных кораблей ВМС США капитан Гарретт Миллер заявил, что к 2030 году в Индо-Тихоокеанском регионе ожидается появление тысяч малых беспилотных кораблей. Десятки американских компаний уже производят такие системы, в том числе Anduril Industries Inc., Saildrone Inc. и Saronic Technologies Inc.

Кроме того, Япония выделила около 600 миллионов долларов на беспилотники для береговой обороны в текущем финансовом году.

Разработки американцами аналогов Magura

Как сообщал УНИАН, американская оборонная компания Red Cat и ее морское подразделение Blue Ops начали полноценное серийное производство беспилотников Variant 7 (V7), которые фактически копируют украинскую Magura V7. Несмотря на очевидное происхождение, производитель теперь позиционирует технику как собственное изобретение.

Президент подразделения Барри Хинкли заявил, что этот образец был разработан "для массового производства и конфигурации, соответствующей задачам, стоящим перед нашими клиентами".

Также в пресс-релизах компании постоянно подчеркивается, что дрон был "разработан, построен и собран в Соединенных Штатах".

По мнению экспертов, конечная серийная модификация все же может отличаться от украинского оригинала деталями и внутренним оснащением. Например, в Red Cat рассказывают, что их морской дрон V7 получил американский комплекс систем автономного управления, контроля, связи и обеспечения выполнения задач, а также детали, соответствующие внутренним стандартам национальной безопасности США.

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