Морской дрон СБУ поразил танкер 'теневого флота' России у берегов Крыма

Удар пришелся по кормовой части судна, в результате чего оно получило значительные повреждения.

Сегодня, 8 июля, в Черном море, у берегов временно оккупированного Крыма, морской дрон Службы безопасности Украины Sea Baby поразил танкер Blue "теневого флота" РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что была проведена успешная спецоперация – утром 8 июля морской дрон СБУ Sea Baby поразил указанный танкер, входящий в состав "теневого флота" РФ.

Сообщается, что на момент удара судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты (Крым), в исключительной экономической зоне Украины.

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"Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения. Вражеская авиация пыталась противодействовать морскому дрону СБУ, но безрезультатно", – подчеркивает украинская спецслужба.

Отмечается, что танкер Blue находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций. Он относится к классу Suezmax – крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

"Поражение судов "теневого флота" является частью системной работы СБУ по снижению экономического потенциала государства-агрессора. Именно с помощью таких танкеров Россия обходит международные санкции и получает миллиардные доходы от экспорта нефти, которые направляет на финансирование войны против Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны, такие суда являются абсолютно законными военными целями. В СБУ подчеркивают, что каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает цену российской военной логистики и ослабляет финансовую основу РФ.

Силы беспилотных систем поразили 19 танкеров с топливом в течение двух суток

Как писал УНИАН, Силы беспилотных систем ВСУ в течение двух суток поразили 19 танкеров с топливом, которые находятся под международными санкциями. Командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр) уточнил, что речь идет о судах "теневого флота" РФ.

В частности, СБС нанесли удары по судам в районе Керчи; задачи выполняли пилоты батальона "Кайрос", входящего в состав 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра", 413-го отдельного полка СБС "Рейд" и 1-го отдельного центра СБС. По словам Мадяра, в течение ночи в Крыму и на остальной части оккупированного юга Украины было поражено 53 военных объекта.

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