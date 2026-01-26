Поставки истребителей Mirage 2000 для Украины продолжаются, - посол Франции

Дипломат отметил, что также продолжается и подготовка пилотов.

Процесс передачи Украине французских истребителей Mirage 2000 продолжается. Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер в интервью "Интерфакс-Украина".

"Конечно, программа продолжается. И подготовка пилотов также продолжается", - сказал он в разговоре с журналистами.

Весьер не стал раскрывать детали о количестве уже предоставленных истребителей Украине, чтобы не предоставлять информацию врагу.

Также посол Франции в Украине отреагировал на сообщения в СМИ о дефиците ракет SCALP. Он признал, что у страны действительно нет огромных запасов, и производство этих ракет занимает много времени, но Париж делает все возможное.

Весьер заверил, что Франция в сфере военной поддержки пытается делать очень много, оставаясь максимально синхронизированной с реальными потребностями ВСУ. Он подчеркнул, что Франция хочет видеть Украину военно сильной.

"Нам нужна сильная Украина - в частности, военно сильная, - чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции, в том числе на переговорах", - заявил дипломат.

Mirage очень эффективен в противодействии российским воздушным угрозам

Ранее украинский пилот, который управляет одним из немногих Dassault Mirage 2000, рассказал Business Insider, что французский истребитель демонстрирует почти идеальные показатели в противодействии российским воздушным угрозам. По его словам, эффективность перехвата дронов и ракет составляет 98%.

Несмотря на высокую эффективность Mirage 2000, экипаж отмечает: для борьбы с массированными российскими ударами нужны ракеты средней или большей дальности. Пилот отметил, что нужно "что-то среднее между эффективностью и стоимостью", чтобы защищаться от потоков российских дронов и ракет.

