Украинские Mirage 2000-5 получили долгожданные ракеты: в Defense Express раскрыли детали

MICA RF имеет максимальную дальность до 80 километров и активную радиолокационную головку самонаведения.

Впервые появилась фотография украинского многоцелевого истребителя Mirage 2000-5F с "новой" ракетой класса "воздух-воздух", которой может быть ракета MICA. Как отмечает военный портал Defense Express, эту ракету на вооружении украинских Mirage 2000-5F ожидают еще с февраля, когда самолеты поступили в Украину. Ракета, изображенная на опубликованном фото, имеет очень схожее с MICA строение аэродинамических поверхностей.

Впрочем, отмечают аналитики, это не единственная ракета с таким строением крыльев, которой могут вооружаться Mirage 2000-5F. Существует еще Super 530D, которую может быть трудно отличить от радиолокационной версии MICA RF.

Характеристика ракет

В Defense Express объяснили, что Super 530D - это значительно более старая ракета, на замену которой в 1990-х годах постепенно пришла MICA. Старшая ракета имеет максимальную дальность поражения в 40 километров, пиковую скорость менее 5 Махов и полуактивную радиолокационную головку самонаведения, что требует "подсветки" цели радаром самолета носителя до самого попадания.

Видео дня

В то же время MICA RF имеет максимальную дальность до 80 км, максимальную пиковую скорость 4 Маха и активную радиолокационную головку самонаведения, действующую по принципу "выстрелил и забыл", что "на голову выше своего предшественника".

"Зато Super 530D вероятно дешевле, а также на мировых складах она должна присутствовать в довольно значительных количествах. А ее характеристик должно вполне хватить для перехвата условных "Шахедов" или крылатых ракет", - отмечают аналитики.

Какая именно ракета была подвешена на украинском Mirage 2000-5F

Военный портал отмечает, что учитывая низкое разрешение фото, внешне отличить ракеты с такого расстояния чрезвычайно трудно. Поэтому легче взглянуть на точку подвески ракеты.

"Ракета на фото подвешена на точке подвески, расположенной под фюзеляжем, и имеет номер 7. Учитывая имеющуюся в сети документацию, а также на ранее опубликованные фото, ракеты Super 530D могут крепиться только на точки подвески под номером 2 и 8. То есть Super 530D вероятно просто не может стать на эту точку. Зато MICA может быть подвешена на всех точках (в том числе 7), кроме центральной, куда устанавливается только топливный бак и управляемые авиабомбы для ударов по наземным целям", - объясняют аналитики.

Таким образом, отмечают они, украинские Mirage 2000-5F получили в свой арсенал именно MICA. Впрочем, какой именно версии, - пока не известно, ведь головка самонаведения на фото была скрыта, поэтому это может быть как радиолокационная MICA RF, так и MICA IR с инфракрасной головкой самонаведения.

Кроме того, по своим базовым характеристикам, таким как скорость или дальность, MICA RF и MICA IR не отличаются, поэтому приведенные характеристики будут актуальны для обоих вариантов.

"Кроме MICA на фото также можно заметить и ракету R550 Magic 2 с дальностью до 20 км и инфракрасной головкой самонаведения, и вероятно именно ее применяли на всех известных видео боевой работы Mirage в Украине", - добавили в Defense Express.

Dassault Mirage 2000 в Украине - новости

Как сообщалось, ранее украинский пилот, который управляет одним из немногих истребителей Dassault Mirage 2000, заявил, что французский самолет демонстрирует почти идеальные показатели в противодействии российским воздушным угрозам.

По его словам, эффективность перехвата беспилотников и ракет составляет 98%. Впрочем, несмотря на высокую эффективность Mirage 2000, экипаж тогда отметил, что для борьбы с массированными российскими ударами нужны ракеты средней или большей дальности.

Вас также могут заинтересовать новости: