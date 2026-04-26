Израиль собрался сбивать баллистические ракеты лазерами: эксперты указали на проблему

Противоракетные лазеры хотели делать еще во времена Рейгана в США, но до сих пор ничего не вышло.

Израильский оборонный концерн Rafael планирует в сжатые сроки разработать лазерную систему, способную перехватывать иранские баллистические ракеты. Об этих амбициозных планах рассказал глава компании Юваль Стейниц в беседе с журналистом Channel 12 News Амитом Сегалом.

По словам Стейница, Rafael сможет представить соответствующее вооружение уже в течение следующих трех-пяти лет.

Как отмечает украинский военно-аналитический портал Defense Express, озвученный срок выглядит фантастически, ведь создание лазерного оружия – это сверхсложная техническая задача. Сам Израиль имеет значительный опыт в этой сфере, однако он демонстрирует, что процесс является длительным и не всегда успешным.

В качестве примера авторы публикации приводят систему Iron Beam 450, которую Rafael совместно с оборонным ведомством страны тестировала в прошлом году и даже объявила о готовности к поставкам.

"На ее разработку ушло более 15 лет", – подчеркивает издание, указывая, что Iron Beam предназначен для уничтожения реактивных снарядов, минометных мин и дронов. Перехват же баллистических ракет является значительно более сложной задачей.

В публикации также упоминается, что финальный вариант Iron Beam 450 пришлось дорабатывать с определенными техническими "костылями" – по одной цели работали одновременно две лазерные установки.

Эксперты считают, что лазерная противоракетная оборона может "изменить правила игры" для Израиля. Лазерное оружие привлекает прежде всего низкой стоимостью "выстрела" – всего несколько долларов за "выстрел".

"В условиях огромных затрат и дефицита ракет-перехватчиков любая эффективная альтернатива остается актуальной", – пишет Defense Express.

Проблемы лазерного оружия

Как писал УНИАН, в последнее время появилось много сообщений о якобы успешных испытаниях и даже боевом применении лазерного оружия в разных странах.

Например, сообщалось, что Великобритания после успешных полигонных стрельб планирует уже к 2027 году установить лазерную систему на кораблях, что подается как прорыв в борьбе с дронами. В то же время в РФ заявляют о сбивании дронов лазером "Посох". Кроме того, утверждалось, что США тоже используют лазеры в бою.

Несмотря на эти заявления, практические результаты остаются ограниченными и сомнительными. Так, недавно американская армия фактически свернула программу мощного 300-киловаттного лазера, поскольку реальные результаты его работы существенно отличались от лабораторных испытаний.

В целом аналитики крайне скептически оценивают эффективность лазерного оружия на современном технологическом этапе. Оно слишком дорогое и сложное в использовании, поскольку требует очень специфических условий, чтобы "выстрел" был результативным.

