Производители разрабатывают новые типы оружия, которое должно помочь остановить даже рой дронов.

Высокоэнергетическое лазерное и микроволновое оружие, предназначенное для уничтожения дронов, повышает свою роль в оборонной промышленности США и Европы. Как пишет Forbes, технология пользуется спросом у производителей на фоне угроз со стороны возможных роев дронов.

Внештатный научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности Центра анализа европейской политики Федерико Борсари сказал, что страны Европы работают над способностью бороться с этой угрозой: "Они либо покупают оборудование, либо проводят учения по использованию дронов".

Как работают лазерные системы оружия

Лазеры хорошо работают против вертикальных целей. Они обеспечивают высокоточный эффект, что отличает их от микроволнового оружия.

"Вы физически прожигаете дыру в дроне в течение миллисекунд. Из-за теплового воздействия он начинает либо гореть, либо дефлагрироваться, либо, если внутри есть что-то, что может взорваться, оно взорвется из-за теплового воздействия", – сказал директор австралийской компании Electro Optic Systems Андреас Швер.

По его словам, лучи становятся более острым оружием в холодную, ясную погоду. "Чем ниже температура и ниже влажность воздуха, тем лучше лазерное оружие. Чем холоднее воздух, как в Арктике, тем лучше оно будет работать", – сказал Швер.

Швер добавил, что его системы могут уничтожать 30 дронов в минуту и имеют возможности. Хотя компания получает много запросов на военно-морские версии, существует высокий спрос на лазеры для защиты критической инфраструктуры на суше – тенденция, которая, по его ожиданиям, продолжится.

Как работают системы микроволнового оружия

Микроволновая технология использует альтернативный подход к уничтожению дронов путем создания электромагнитных силовых полей, пояснил Энди Лоуэри, генеральный директор компании Epirus Inc., которая специализируется на производстве мощных систем микроволнового оружия.

"Лазерные системы похожи на волшебника, который стреляет молнией из своей руки. Мы же делаем что-то вроде заклинания тумана, создавая интерференционное поле", – сказал Лоуэри.

Вооруженные электромагнитные помехи могут быть использованы для создания зон помех для дронов. Они действуют на платы и электронику.

По словам Лоуэри, ранее компании планировали использовать так называемый узкополосный подход для создания интенсивной пульсирующей стены энергии. Эта техника также может останавливать двигатели автомобилей и лодок, создавая эффект, подобный так называемому "синему экрану смерти" на компьютерах, сказал Лоуэри. Компания постоянно сотрудничает с американскими военными, и Лоуэри сказал, что наблюдает всплеск интереса в международном масштабе.

Бесшумные убийцы дронов

Хотя эти технологии по-разному уничтожают дроны, лазерное и микроволновое оружие предлагают схожие преимущества. Оба типа систем уничтожают широкий спектр дронов, включая дроны на оптоволокне.

При этом лазерное оружие вы не видите и не слышите, а дроны просто падают. Авторы отметили, что использование оружия, которое невозможно обнаружить невооруженным глазом, отражает растущую сложность современной войны.

Пока интерес к лазерному и микроволновому оружию продолжает расти, перехватчики дронов будут оставаться распространенными в ближайшей перспективе, как "одна из самых перспективных отраслей, поскольку перехватчики дронов являются очень экономически эффективными".

При этом беспилотники-перехватчики создают проблемы с рабочей силой. "В зависимости от характеристик местности, для использования этих беспилотников-перехватчиков часто требуется оператор. Это проблема, с которой сталкивается Украина. Они производят беспилотники-перехватчики в больших масштабах, но у них нет достаточного количества операторов для их использования. Обучение не успевает за темпами производства", – сказал журналистам Федерико Борсари, внештатный научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности Центра анализа европейской политики.

Издание пишет, что дроны принесли широкий спектр угроз в современный оборонный ландшафт и создали вызов многим обычным видам оружия. Но с развитием технологий, микроволновые и лазерные системы оружия неуклонно набирают обороты, как решение для борьбы с дронами. По крайней мере, они будут предлагать подход "меча и щита" для защиты фиксированных позиций.

Реальное применение лазеров против дронов

Напомним, что с декабря 2025 года на вооружение ЦАХАЛа официально поступили новейшие системы лазерного перехвата Iron Beam ("Железный луч"). Во время эскалации на Ближнем Востоке израильская армия впервые применила их в реальном бою. Установки успешно уничтожили беспилотники, запущенные боевиками "Хезболлы".

Система использует луч мощностью 100 киловатт для мгновенного выжигания целей в небе. Система может перекрывать дистанции от нескольких сотен метров до нескольких километров.

