Лазеры вместо ракет: Великобритания готовит эсминцы к новому поколению морского боя

Эта система предназначена для борьбы с угрозами на ближних дистанциях, такими как дроны и минометные снаряды.

Королевский флот активно работает над внедрением лазерного оружия на передовую, ведь Великобритания продолжает интегрировать систему DragonFire на своих элитных кораблях противовоздушной обороны. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Такой шаг демонстрирует масштабные изменения в военно-морской войне, где энергетические системы скоро смогут противостоять угрозам, для борьбы с которыми ранее требовались дорогостоящие ракеты.

Поэтому Лондон в настоящее время планирует к 2027 году установить высокоэнергетический лазер DragonFire на эсминцах типа 45.

Видео дня

"Этот график означает резкое ускорение по сравнению с предыдущими прогнозами и отражает растущую озабоченность в отношении полей сражений, где активно используются дроны. Подкреплением этих усилий является контракт на производство, заключенный с компанией MBDA в ноябре 2025 года. Сначала по программе будут оснащены как минимум два эсминца после успешных испытаний с боевой стрельбой на полигоне Гебридских островов", - объяснили в материале.

Более быстрый путь к развертыванию

Правительство Великобритании подтвердило пересмотренный график в марте 2026 года. Таким образом, чиновники сократили первоначальный график на пять лет.

"Первая установка состоится на эсминце типа 45. В начале этапа развертывания будут добавлены другие корабли. Этот шаг подчеркивает, как быстро системы направленной энергии переходят от экспериментальных испытаний к боевым платформам", - добавляют в издании.

Отмечается, что война с использованием дронов развивалась быстрее, чем традиционные циклы закупок оборонной продукции, поэтому ускоренное внедрение призвано преодолеть этот разрыв.

DragonFire предназначен для борьбы с угрозами на ближних дистанциях, такими как дроны и минометные снаряды. Такие системы часто появляются в большом количестве, а их развертывание обходится недорого.

Традиционные средства перехвата не справляются с такими ситуациями

В Interesting Engineering подчеркнули, что каждая выпущенная ракета может стоить сотни тысяч долларов, поэтому такой дисбаланс создает серьезную оперативную проблему во время длительных атак.

В то же время лазер предлагает другой подход, который может последовательно поражать цели без перезарядки.

"Пока есть энергоснабжение, операторы могут продолжать стрелять. Система также может применяться против небольших лодок и определенных приближающихся снарядов. Ее эффективность зависит от времени пребывания в зоне поражения и энергоемкости бортовых систем", - объяснили в публикации.

Как отметил аналитик по вопросам обороны и документалист в Army Recognition Жером Браги, система усиливает многоуровневую оборону, добавляя экономически эффективный вариант поражения для массовых угроз.

"Самое большое преимущество DragonFire заключается в экономичности. Каждый выстрел обходится примерно в 10 фунтов стерлингов (578 грн - УНИАН) на электроэнергию. Эта цифра резко контрастирует с ценой ракет-перехватчиков", - отмечают в издании.

Американские наблюдатели считают, что разработка соответствует аналогичным усилиям ВМС США.

"Обе страны стремятся противодействовать дешевым угрозам в больших объемах, не тратя дорогостоящие перехватчики. Ускоренное развертывание в Великобритании свидетельствует о том, что лазерное оружие уже не является концепцией будущего. Оно становится практическим инструментом современного морского боя", - подытожили в материале.

Другие новости об оружии

