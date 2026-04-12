Россияне заявляют об успешном сбитии дрона лазером 'Посох' с расстояния 1,5 км

Представители компании LazerBuzz заявили, что сейчас проводится работа над усовершенствованием этой лазерной системы.

Российский боевой лазер LazerBuzz (лазерная система "Посох") якобы сбил дрон авиационного типа на расстоянии полутора километров. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Представители компании LazerBuzz заявили журналистам, что сейчас проводится работа над усовершенствованием этой лазерной системы. Они не стали раскрывать детали того, как их боевой лазер якобы сбил дрон на расстоянии полутора километров.

В Defense Express напомнили, что ранее в апреле россияне сообщали о том, что лазерная система "Посох" была интегрирована с неназванной радиолокационной станцией. Тогда же в РФ заявляли об успешных испытаниях, в ходе которых на расстоянии около километра были поражены дроны, летевшие со скоростью 130–140 км/ч.

Также представители компании LazerBuzz говорили о том, что лазерная система "Посох" может сбивать дроны примерно за полсекунды. В издании отметили, что во время тестов в июле лазерной системе понадобилось около секунды, чтобы поразить дрон на расстоянии в полкилометра.

Кроме того, россияне заявляли о том, что лазерная система "Посох" предназначена для защиты критической инфраструктуры и должна отражать атаки дальнобойных ударных дронов типа "Лютый", а также быть эффективной против FPV-дронов.

В издании отметили, что лазерная система "Посох" на самом деле может быть китайской разработкой. Еще в мае 2025 года россияне говорили о том, что имеют на вооружении китайский боевой лазер.

Украина создала лазер для уничтожения "Шахедов" - что известно

Ранее журналист Саймон Шустер в своей статье для The Atlantic рассказал, что украинские солдаты и инженеры показали ему свой прототип лазерного оружия, который показался ему слишком простым в использовании.

По словам Шустера, украинская модель получила название Sunray и будет продаваться примерно за несколько сотен тысяч долларов. Журналист отметил, что это лазерное оружие предназначено для перехвата дронов, включая ударные БПЛА типа "Шахед".

В материале подчеркивается, что Sunray не является первой в мире лазерной системой вооружения. В частности, ВМС США имеют аналог под названием Helios, который разработала компания Lockheed Martin в рамках контракта на 150 миллионов долларов, подписанного в 2018 году.

