Армия США отказалась от лазерного оружия против ракет Х-101: эксперты назвали причины

Армия США решила отказаться от своего самого мощного лазерного оружия мощностью 300 кВт, которое она планировала использовать для противодействия крылатым ракетам, в частности российским Х-101 и "Калибру". Об этом пишет Defence Express.
Отмечается, что, несмотря на демонстрацию еще в 2022 году, программа Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) не перейдет в стадию серийного производства. США заказали 4 прототипа этого оружия еще в 2023 году на сумму $220,8 млн. Однако впоследствии заказ сократили до одного образца, который поступит военным в сентябре.
В настоящее время этот прототип проходит лабораторные испытания. После передачи в армию он не станет кандидатом для потенциальных закупок. Вместо этого его будут использовать для информирования при разработке противоракетных лазерных средств в рамках "Золотого купола".
Официально причины отказа от IFPC-HEL не называют. Однако ранее такое же решение было принято и в отношении другого типа лазерного вооружения – DE M-SHORAD мощностью 50 кВт, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Причиной стало то, что во время его развертывания на Ближнем Востоке выяснилось, что результаты существенно отличаются от показанных в лабораториях и на полигонах.
Аналитики отметили, что если более слабое лазерное оружие, созданное для борьбы с БПЛА, имеет проблемы со сбиванием, то масштабировать его против крылатых ракет просто нет смысла. Поскольку они обладают большей устойчивостью благодаря усиленному корпусу по сравнению с беспилотниками и движутся быстрее. Поэтому на них сложнее удерживать луч.
В то же время отмечается, что теоретически проблему можно решить, используя импульсную лазерную технологию. Она подает энергию высокоинтенсивными фемтосекундными импульсами, а потому не требует длительного удержания луча на цели. И возможно, именно для внедрения этой технологии и отменили IFPC-HEL.
Между тем, отмечают аналитики, Вашингтон продолжает работать над собственными лазерами мощностью 300 кВт и потенциально даже 400 кВт. А Пентагон заключил контракт на систему мощностью в мегаватты, которая будет противодействовать баллистическим ракетам. Поэтому, по мнению экспертов, работа в этом направлении не закончится.
"С китайским лазерным оружием были проблемы, когда на Ближнем Востоке ему требовалось 15–30 минут на сбивание одного беспилотника. Поэтому неудивительно, что США столкнулись с аналогичными ограничениями технологии. Многие страны сейчас работают над собственными боевыми лазерами и уже демонстрируют различные образцы, а Израиль заявляет, что вообще преодолел ограничения по установке на самолеты. Однако это пока достаточно нишевое средство с определенными нюансами использования", – заключают аналитики Defense Express.
Напомним, ранее стало известно, что Украина начала испытывать собственное лазерное оружие для борьбы с вражескими дронами. Журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic, который наблюдал за этим процессом, отметил, что украинские разработчики создали систему Sunray примерно за два года, потратив несколько миллионов долларов. И сейчас планируется продавать ее за несколько сотен тысяч.