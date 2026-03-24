Армия США отказалась от лазерного оружия против ракет Х-101: эксперты назвали причины

В настоящее время многие страны работают над разработкой собственного лазерного вооружения.

Армия США решила отказаться от своего самого мощного лазерного оружия мощностью 300 кВт, которое она планировала использовать для противодействия крылатым ракетам, в частности российским Х-101 и "Калибру". Об этом пишет Defence Express.

Отмечается, что, несмотря на демонстрацию еще в 2022 году, программа Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) не перейдет в стадию серийного производства. США заказали 4 прототипа этого оружия еще в 2023 году на сумму $220,8 млн. Однако впоследствии заказ сократили до одного образца, который поступит военным в сентябре.

В настоящее время этот прототип проходит лабораторные испытания. После передачи в армию он не станет кандидатом для потенциальных закупок. Вместо этого его будут использовать для информирования при разработке противоракетных лазерных средств в рамках "Золотого купола".

Официально причины отказа от IFPC-HEL не называют. Однако ранее такое же решение было принято и в отношении другого типа лазерного вооружения – DE M-SHORAD мощностью 50 кВт, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Причиной стало то, что во время его развертывания на Ближнем Востоке выяснилось, что результаты существенно отличаются от показанных в лабораториях и на полигонах.

Аналитики отметили, что если более слабое лазерное оружие, созданное для борьбы с БПЛА, имеет проблемы со сбиванием, то масштабировать его против крылатых ракет просто нет смысла. Поскольку они обладают большей устойчивостью благодаря усиленному корпусу по сравнению с беспилотниками и движутся быстрее. Поэтому на них сложнее удерживать луч.

В то же время отмечается, что теоретически проблему можно решить, используя импульсную лазерную технологию. Она подает энергию высокоинтенсивными фемтосекундными импульсами, а потому не требует длительного удержания луча на цели. И возможно, именно для внедрения этой технологии и отменили IFPC-HEL.

Между тем, отмечают аналитики, Вашингтон продолжает работать над собственными лазерами мощностью 300 кВт и потенциально даже 400 кВт. А Пентагон заключил контракт на систему мощностью в мегаватты, которая будет противодействовать баллистическим ракетам. Поэтому, по мнению экспертов, работа в этом направлении не закончится.

"С китайским лазерным оружием были проблемы, когда на Ближнем Востоке ему требовалось 15–30 минут на сбивание одного беспилотника. Поэтому неудивительно, что США столкнулись с аналогичными ограничениями технологии. Многие страны сейчас работают над собственными боевыми лазерами и уже демонстрируют различные образцы, а Израиль заявляет, что вообще преодолел ограничения по установке на самолеты. Однако это пока достаточно нишевое средство с определенными нюансами использования", – заключают аналитики Defense Express.

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала испытывать собственное лазерное оружие для борьбы с вражескими дронами. Журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic, который наблюдал за этим процессом, отметил, что украинские разработчики создали систему Sunray примерно за два года, потратив несколько миллионов долларов. И сейчас планируется продавать ее за несколько сотен тысяч.

