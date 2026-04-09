Россия, вероятно, вернула в строй свои 'разведчики' Ту-214Р: что это за самолеты

Россия, вероятно, вернула в строй два самолета-разведчика типа Ту-214Р. Некоторое время эти самолеты находились на площадке Казанского авиазавода, где также производят стратегические бомбардировщики типов Ту-160 и Ту-22М3, заявил исследователь российской авиации Петр Бутовский в соцсети Х.

Украинское издание Defense Express отметило, что на спутниковом снимке за июль 2025 года на площадке завода можно разглядеть самолет Ту-214ЛП, который автор называет "летающей лабораторией". Рядом находились два разведывательных самолета Ту-214Р.

"Первый из них, Ту-214Р с номером RF-64514, стоял с открытыми капотами на двигателях, этот "борт" за месяц до того выполнял патрульный полет. Второй, с номером RF-64511, стоял с одним демонтированным двигателем. При этом состояние комплектации бортовой аппаратуры на обоих самолетах на июль 2025 года оставалось неизвестным", – говорится в материале.

На данный момент точно неизвестно, действительно ли Россия вернула эти самолеты в строй. Издание отмечает, что есть только утверждение Бутовски, а визуальных доказательств исследователь не приводит.

Автор отметил, что Казанский авиазавод (или КАПО) до сих пор является производителем самолетов этого типа, хотя сама программа поставок Ту-124 заказчикам постоянно проваливается.

Что известно о российских самолетах Ту-214Р

В материале говорится, что на этих самолетах РФ использует двигатели ПС-90А российского производства. Поэтому не исключено, что самолеты пришлось поставить на "отстой" из-за проблем с силовой установкой.

В России утверждают, что установленная на этих самолетах бортовая РЛС может обнаруживать цели в активном режиме на расстоянии до 250 км, а в пассивном – до 400 км. В то же время неизвестно, соответствуют ли заявленные цифры действительности.

Отмечается, что еще в 2016 году Минобороны страны-агрессора заключило контракт на изготовление третьего самолета типа Ту-214Р. Однако сообщений о выполнении этого заказа до сих пор не было.

Ту-214Р – характеристики

Российский самолет Ту-214 был разработан в конце 2000-х годов конструкторским бюро "Туполев". Этот самолет создан на базе пассажирского Ту-214.

По данным из открытых источников, всего построено два таких самолета. Его крейсерская скорость достигает 850 км/ч, а дальность полета – до 6500 км.

Длина самолета составляет 46,2 м, а размах крыла – 42 м.

Первый полет головного самолета RA-64511 состоялся 24 декабря 2009 года. Ту-214Р должен был заменить Ил-20М, но, очевидно, что замысел провалился.

