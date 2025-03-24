Экзотический Bird of Prey, на который частично похож F-47, использовался лишь как технологический демонстрант.

Перспективный американский истребитель шестого поколения F-47, скорее всего, опирается на некоторые технические решения, опробованные на экспериментальных самолетах прошлых лет. Об этом сообщает Defense Express.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения F-47. По его словам, экспериментальная версия истребителя тайно летала почти пять лет.

Впрочем, широкой публике продемонстрировали лишь два малодетальных изображения, по которым почти невозможно понять, как именно будет выглядеть самолет (на фото видно только носовую часть).

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"Скорее всего, самолет не имеет киля, но есть переднее горизонтальное оперение, у него широкий, острый и плоский нос со скулой, а также очень сильно загнутое вверх крыло", - отмечают в издании.

Известно, что разработчиком истребителя станет Boeing, и это может стать ключом для понимания концепции самолета. Дело в том, что в состав компании входит научная группа Phantom Works, которая в свое время была основана McDonnell Douglas.

В 90-е годы Phantom Works создала экспериментальный беспилотный самолет X-36, который был отдаленно похож на новый F-47. Аппарат предназначался для отработки концепции планера, лишенного вертикального стабилизатора. Впервые он поднялся в небо в 1997 году.

Также отмечается, что спереди F-47 похож на другой проект Phantom Works, который получил название Bird of Prey. Эта экспериментальная машина имела специальное покрытие, которое могло поглощать радиоволны, менять цвет и отражательную способность в соответствии с внешними условиями.

Специалисты добавляют, что F-47, очевидно, будет иметь и существенные внешние отличия от X-36 и Bird of Prey, ведь с момента их разработки прошло много лет. Кроме того, F-47 получит принципиально новый набор современных датчиков.

Новые истребители США - другие новости

Пока для Воздушных сил Соединенных Штатов создают F-47, для американских ВМС разрабатывают истребитель шестого поколения, известный как F/A-XX.

О нем тоже практически ничего неизвестно, хотя ранее УНИАН писал, что компанию Lockheed Martin исключили из конкурса на разработку флотского самолета. По сообщениям западных медиа, предложение от известного оборонного гиганта не соответствовало установленным критериям.

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