Сейчас ни Пентагон, ни Lockheed Martin не комментируют возможное исключение из конкурса.

Одну из ведущих оборонных компаний мира - Lockheed Martin - исключили из конкурса на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для ВМС США. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Breaking Defense.

Как пишет портал, предложение от американской компании не соответствовало установленным критериям. Сейчас ни Пентагон, ни Lockheed Martin не комментируют возможное исключение.

Если это правда, то участниками программы остаются компании Northrop Grumman и Boeing. Стоит сказать, что первая пока занята испытанием стратегического бомбардировщика B-21. Ранее сообщалось, что США могут увеличить его роль в новой стратегии.

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Отметим, что Lockheed Martin - фактический монополист по поставкам истребителей пятого поколения в США. Именно эта компания создала самолеты F-22 и F-35. Последний является наиболее массовым истребителем пятого поколения в мире - на сегодня построено более 1100 таких машин.

F/A-XX - справка

F/A-XX рассматривают в качестве палубного истребителя шестого поколения, который должен заменить F/A-18E/F Super Hornet и стать вместе с F-35 основой палубной авиации США. В последнее время программу "штормило" - сообщалось, в частности, что американцы отложили ее финансирование.

Позже стало известно, что F/A-XX получил второе дыхание. Осенью были названы три компании (теперь, очевидно, их две), которые могут стать разработчиками самолета - Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

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