Россия подозрительно приблизила военные спутники к спутнику ICEYE, который помогает ВСУ

На данный момент точное назначение российских аппаратов остается неизвестным, но специалисты рассматривают несколько возможных сценариев.

Россия совершила необычный маневр в космосе, который вызвал беспокойство среди западных аналитиков. В конце мая четыре российских военных спутника изменили свои орбиты и фактически выровнялись с орбитальной плоскостью спутника ICEYE-X36, известного как "народный спутник" Украины.

Как пишет издание Rusi, речь идет о спутнике финской компании ICEYE, доступ к данным которого Украина получила благодаря сбору средств гражданами в 2022 году. Он обеспечивает украинских военных радиолокационной разведкой, позволяя получать изображения поверхности Земли независимо от погоды или времени суток.

Эксперты отмечают, что подобный маневр требует значительных затрат топлива, поэтому вряд ли является случайным. На данный момент точное назначение российских аппаратов остается неизвестным, но специалисты рассматривают несколько возможных сценариев.

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Одной из версий является попытка оказания психологического давления. Текущее расположение российских спутников позволяет быстро провести операцию сближения с ICEYE-X36. Такие маневры могут использоваться для наблюдения, перехвата сигналов или даже физического воздействия на космический аппарат.

Другой вероятный сценарий связан с радиоэлектронной борьбой. Россия может пытаться получить доступ к данным, которые передает спутник, или создать помехи для его работы. По оценкам украинской стороны, около 38 % информации от систем ICEYE непосредственно использовалось для планирования ударов по российским целям.

Наиболее радикальным вариантом остается физическое вмешательство или повреждение спутника. Хотя открытых подтверждений таких намерений нет, аналитики не исключают подобного развития событий. В то же время такой шаг стал бы беспрецедентным, поскольку ни одна страна до сих пор не атаковала космический аппарат другого государства или коммерческой компании в условиях реального конфликта.

По мнению экспертов, на данный момент наиболее вероятной целью России является именно не кинетическое воздействие – попытка помешать работе спутника или продемонстрировать уязвимость космических систем, поддерживающих Украину.

Российские спутники

Отметим, что первая попытка России развернуть собственную систему спутникового интернета, которая должна была стать аналогом Starlink, завершилась неудачей. Один из спутников проекта "Рассвет" сошел с орбиты и сгорел в земной атмосфере менее чем через три месяца после запуска, сообщает Defence Blog.

Спутниковая система Starlink остается одним из самых надежных средств связи на поле боя, поэтому Россия вряд ли сможет в ближайшее время создать ее полноценный аналог для своих войск, считает военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, Россия вынуждена тратить дополнительные финансовые и технические ресурсы, пытаясь обеспечить свои подразделения стабильной беспроводной связью во время боевых действий против Украины.

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