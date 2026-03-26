Они могут это сделать: эксперт оценил планы России по замене Starlink собственными спутниками

По его словам, проблема заключается в том, что РФ может запускать их всё больше и больше.

Starlink как средство связи является защищенным, поэтому вряд ли Российская Федерация смогла быстро найти решение по налаживанию спутниковой связи на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Украинского радио.

"Это просто физически невозможно. Именно поэтому Россия вынуждена выделять дополнительные ресурсы, деньги для того, чтобы хоть как-то решить вопрос обеспечения беспроводной связью войск, ведущих войну против Украины", - сказал он.

Аналитик также рассказал, какие возможности есть у россиян в космосе или на земле, чтобы как-то изменить ситуацию в свою пользу и чем-то заменить Starlink.

"Проблема в том, что технические возможности у них есть. Они могут это сделать. Вопрос - как быстро они могут это сделать. И есть еще один фактор, который нужно учитывать - насколько мы можем повлиять на эту ситуацию, нанося удары по объектам, обеспечивающим запуск космических станций или спутников. Поэтому мы и говорим о том, что РФ может так поступать, но нужно осознавать, как и в каких темпах. То есть, если сегодня они запустили 16 спутников, то это не то количество, которое может обеспечить им полную автономность и потребности их связи", - пояснил Грабский.

По его словам, проблема заключается в том, что РФ может запускать их все больше и больше:

"Поэтому от того, насколько эффективно мы будем влиять на эту систему, насколько эффективно сможем отрабатывать по этим целям, от того, как мы будем взаимодействовать с нашими партнерами по предотвращению использования россиянами этих средств связи, и будет зависеть их эффективность. Но есть определенные индикаторы, которые говорят о том, что если России удастся запустить примерно 50-80 таких спутников, то они смогут покрыть так называемые первоочередные потребности своих военных подразделений, действующих против Украины. Если речь пойдет об удвоении этой цифры до сотни, до 150-160 единиц, то это даст им возможность более-менее стабильно это делать".

По его мнению, у нас есть промежуток времени примерно до 2028 года, в течение которого мы должны решить эту проблему или хотя бы работать в направлении ее решения.

"На сегодняшний день количество запускаемых спутников можно назвать тестовым. Чтобы было понятно, Илону Маску и системе Starlink понадобилось запустить более 2 тысяч спутников для того, чтобы создать более-менее стабильную систему обеспечения интернетом", - добавил он.

Планы РФ по замене Starlink

23 марта состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов для системы от российского "БЮРО 1440", которую называют аналогом спутниковой системы Starlink от SpaceX.

По словам россиян, после выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление центром управления полетами "БЮРО 1440". На очереди - проверка бортовых систем и переход на целевую орбиту.

