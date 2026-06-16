Ученые обнаружили в космосе мощные ветры, уничтожающие целые галактики

Исследователи обнаружили медленно разворачивающуюся катастрофу.

Астрономы заявляют, что мощные ветры, способные уничтожить целые галактики, могут объяснить, почему ранняя Вселенная усеяна "мертвыми" мирами, хотя они должны были бы расти и вступать в период расцвета, пишет Futurism.

В новом исследовании ученые использовали космический телескоп "Джеймс Уэбб" для наблюдения за галактикой, возраст которой составляет всего один миллиард лет после образования Вселенной. Они обнаружили медленно разворачивающуюся катастрофу: огромный шлейф холодного газа, вырывающийся из галактики и лишающий ее звездообразующего материала, который когда-то давал ей жизнь.

По словам исследователей, эта галактика находилась в агонии, а к ее гибели привел галактический ветер.

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"Если этот быстрый выброс продолжится, галактика может погибнуть менее чем через 50 миллионов лет, что объяснит происхождение загадочных массивных мертвых галактик в ранней Вселенной", - заявила ведущая автор исследования Ребекка Дэвис, астроном из Технологического университета Суинберна в Мельбурне.

В издании объяснили, что "мертвой" считается галактика, которая больше не создает новые звезды. Ученые обнаружили целое "кладбище" таких галактик, когда Вселенная еще находилась в зачаточном состоянии.

Для многих ученых оставалось загадкой, как эти объекты могли уже быть "мертвыми", если у них едва было время, чтобы вообще появиться. Одно из объяснений заключалось в том, что темная энергия – таинственное явление, которое ведет к расширению Вселенной – была сильнее в ранней Вселенной, чем сегодня.

До сих пор астрономы считали, что только сверхмассивные черные дыры могли бы вызвать ветры, достаточно мощные, чтобы опустошить самые крупные галактики. Но последние наблюдения предполагают, что причиной может быть и более распространенный механизм.

Исследователи наблюдали за галактикой CRISTAL-02, которая на самом деле представляет собой скопление нескольких галактик, находящихся на заключительных стадиях слияния. В ранней Вселенной, когда среда была более плотной, такие столкновения происходили гораздо чаще, чем сегодня. По мере сближения входящих в скопление галактик их газы устремляются к центрам, вызывая всплески звездообразования.

Когда ученые получили изображения CRISTAL-02, они обнаружили, что в ней звезды формируются в два раза быстрее, чем в галактиках аналогичного размера. Они считают, что именно этот всплеск звездообразования питает интенсивный ветер, выдувающий газы из самой галактики.

В издании отметили, что массивные звезды, которые появляются в этой буре звездообразования, быстро сгорают и взрываются в мощные сверхновые, которые сами по себе выдувают мощные ветры. В сочетании с другими космическими взрывами в галактическом масштабе получается ветер, способный опрокинуть ту самую галактику, которая его породила.

"Почти половина ранних массивных галактик взаимодействует с другими близлежащими галактиками, что позволяет предположить, что это не каприз, а широко распространенное космическое явление. Если многие ранние галактики сталкиваются и переживают быстрый рост, то, возможно, неудивительно, что мы видим так много мертвых галактик в ранней Вселенной", - добавила Дэвис.

Ученые хотят распылить химикаты в космосе для защиты Земли от солнечных бурь

Напомним, что американские ученые под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета разработали систему космической защиты от солнечных бурь под названием StormWall.

Концепция предусматривает вывод на геостационарную орбиту шести космических кораблей. На борту каждого – запасы бария, лития, натрия или кальция. Как только приборы фиксируют опасный солнечный выброс, вещества распыляются в космос, где солнечный свет мгновенно превращает их в облако заряженной плазмы.

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