Представлен новый супер-HIMARS: он имеет вдвое больший боезапас и способен сбить 'Кинжал'

При необходимости HIMARS FLEX может использоваться в качестве пусковой установки для зенитных ракет PAC-3 MSE.

Lockheed Martin представила новую версию своей знаменитой реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS, получившую обозначение HIMARS FLEX. Об этом американская корпорация сообщила в своем пресс-релизе.

HIMARS FLEX построен на том же автомобильном шасси FMTV 6x6, что и стандартный HIMARS, однако оснащен двумя транспортно-пусковыми модулями MFOM вместо одного.

Это позволило удвоить боекомплект на одной боевой машине: количество ракет GMLRS/ER возросло с шести до 12, а ATACMS – с одной до двух. Количество новых ракет PrSM увеличилось до четырёх единиц.

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По словам специалистов портала Defense Express, в обновленной версии HIMARS превратился в настоящую многофункциональную платформу, способную решать широкий спектр задач, включая противовоздушную оборону.

Дело в том, что HIMARS FLEX может применяться как пусковая установка для зенитных ракет PAC-3 MSE (до восьми единиц) в составе ЗРС Patriot, а также для зенитных ракет малой дальности в рамках зенитного ракетного комплекса IFPC (Indirect Fire Protection Capability).

Таким образом, в теории HIMARS FLEX сможет сбивать даже ракеты типа "Искандер" или "Кинжал". Это особенно актуально в свете угроз, с которыми столкнулась Украина.

На изображении, представленном Lockheed Martin, показан модернизированный HIMARS в двух конфигурациях: с двумя контейнерами для ракет GMLRS (ER), по шесть ракет в каждом, а также с двумя контейнерами пусковых установок для зенитных ракет – по четыре в каждом.

HIMARS – другие новости

Напомним, ранее Lockheed Martin представила модель своей новейшей ракеты PrSM Increment 4, предназначенной для использования с пусковыми установками HIMARS. Ракета оснащена двухрежимным двигателем и может поражать цели на расстоянии около 800 километров.

Эффективность HIMARS, продемонстрированная в войне против России, побудила страны воспользоваться американским опытом и создать собственные аналоги. Известно, что отечественные специалисты уже работают над аналогом американской реактивной артиллерийской системы.

Сообщалось также, что во Франции продолжаются испытания новых ракет, которые могут стать основой для создания французского варианта системы HIMARS.

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