Новая неделя начнется в Украине с настоящего пекла до +35°

Новая рабочая неделя в Украине начнется с жаркой погоды. Практически по всей стране температура повысится до +30°...+35°. Ожидается ясный и безоблачный день. Лишь на западе и местами в северных обалстях от палящего солнца защитить небольшая облачность и даже могут локально пройти дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +32°, возможен дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, возможен дождь.
- В Ровно сегодня небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, возможен дождь.
- В Тернополе 3 августа ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, возможен дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +19°, днем +31°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +19°, днем +31°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +35°, ясно.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +20°, днем +33°.
- В Виннице сегодня будет +19°...+32°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность, возможен дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+30°, небольшая облачность, возможен дождь.
- В Черкассах сегодня ночью +18°, днем +30°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +16°...+26°.
- В Одессе 3 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +32°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +20°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +29°, ясно.
- В Харькове -ясно, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +21°...+31°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +17°, днем +32°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +17°, днем +31°.
Какой сегодня праздник, приметы погоды
3 августа - день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фауста. По приметам, если утром есть туман, то день будет ясный и жаркий.