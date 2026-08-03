Новая неделя начнется в Украине с настоящего пекла до +35°

В некоторых областях есть вероятность локальных дождей, но легче от них не станет.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с жаркой погоды. Практически по всей стране температура повысится до +30°...+35°. Ожидается ясный и безоблачный день. Лишь на западе и местами в северных обалстях от палящего солнца защитить небольшая облачность и даже могут локально пройти дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +32°, возможен дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, возможен дождь.

В Ровно сегодня небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, возможен дождь.

В Тернополе 3 августа ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +19°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +19°, днем +31°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +35°, ясно.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +20°, днем +33°.

В Виннице сегодня будет +19°...+32°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+30°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Черкассах сегодня ночью +18°, днем +30°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 3 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +32°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +20°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +29°, ясно.

В Харькове -ясно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +21°...+31°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +17°, днем +31°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

3 августа - день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фауста. По приметам, если утром есть туман, то день будет ясный и жаркий.

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