Украина создаст собственный аналог системы HIMARS, - СМИ

Это будет единая универсальная платформа для запуска различных типов ракет.

Отечественные специалисты работают над аналогом американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на интервью заместителя начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии командования СВ ВСУ полковника Андрея Журавлева изданию "РБК-Украина".

Комплекс находится на этапе разработки. Предполагается, что это будет единая универсальная платформа для запуска "различных средств поражения - реактивных снарядов вроде GMLRS для HIMARS и ракет различного назначения".

Других деталей относительно комплекса обнародовано не было.

По мнению специалистов, разработка аналога HIMARS обусловлена желанием уменьшить зависимость Украины от американской оборонки. Эксперты предполагают, что отечественный комплекс построят на европейском шасси.

Теоретически комплекс можно будет применять не только для запуска реактивных снарядов и ракет, но и дронов. В качестве примера такой многофункциональной системы называют новую EuroPuls GTF 8X8, которая среди прочего может запускать дроны-камикадзе SkyStriker.

Сегодня в мире наблюдается настоящий бум интереса к реактивным артиллерийским системам, что обусловлено, в частности, удачным применением Украиной американских HIMARS.

Ранее стало известно, что французы разрабатывают свой аналог системы HIMARS. Ракетная система получила название Foudre. Над новинкой работает компания Turgis Gaillard.

Также УНИАН писал, что Франция и Германия хотят вместе создать дальнобойное ударное оружие. Как именно будет выглядеть новый комплекс не сообщалось.

