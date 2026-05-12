Во Франции провели успешные испытания аналога HIMARS

Во Франции проводят испытания новых ракет, которые могут стать основой для французского аналога HIMARS. Речь идет о реактивном боеприпасе FLP-t 150, который разрабатывают Thales и ArianeGroup на замену старых РСЗО M270 LRU.

Как пишет Defense Express, испытания были проведены 5 мая совместно с Главным управлением вооружения Франции на полигоне Иль-дю-Леван на острове в Средиземном море. Были подтверждены выбранная конструкция, технологии и характеристики, при этом дальность составляет до 150 км.

Также до конца мая планируется провести стрельбу из пусковой установки X-Fire от Thales и Soframe. Она будет совместима как с другими французскими разработками, так и с иностранными боеприпасами.

Отмечается, что технологии реактивных снарядов FLP-t 150 происходят от баллистических ракет. Также заявлено о высокоточном поражении целей в условиях активного применения средств подавления и РЭБ.

Аналитики напоминают, что еще один конкурент Himars – РСЗО Thundart, над которой работают MBDA и Safran, была испытана 14 апреля на том же полигоне Иль-дю-Леван. При этом от начала разработки до испытаний прошло 18 месяцев.

Дальность обоих боеприпасов составляет 150 км, поэтому окончательного победителя будут определять по результатам дальнейших тестов и сравнений.

При этом к 2030 году французы хотят заказать себе 13–26 пусковых установок и всего 300 ракет. Объемы производства будут не такими большими без экспортных контрактов.

Европа ищет замену оружию из США

Немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует начать производство дальнобойного оружия для Германии и других стран.

Концерн сообщил, что его новое совместное предприятие с нидерландским оборонным стартапом Destinus начнет производство в конце этого года или в начале 2027 года. Будут производить крылатые ракеты, а также баллистическую ракетную артиллерию.

