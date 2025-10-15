Новая американская ракета для HIMARS будет иметь два двигателя и лететь на 800 километров

Первые летные испытания PrSM Inc. 4 должны пройти в 2026 году.

Американский оборонный гигант Lockheed Martin показал модель своей новейшей ракеты, которая предназначена для пусковых HIMARS - PrSM Increment 4.

Как пишет Defense Express, это первая официальная демонстрация масштабной модели ракеты. Ее главная особенность - двухрежимный двигатель. В конструкций PrSM Inc. 4 использован прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который совмещен с твердотопливным двигателем. Кроме того, ракета должна лететь по сложной траектории с возможностью маневрирования.

Несмотря на заявки о том, что дальность PrSM Inc. 4 должна составлять 1000 км, в компании уточнили, что последнее требование от Минобороны США - 800 км.

"Скорее всего, в PrSM Inc. 4 для достижения высокой дальности полета использована аэробаллистическая траектория полета. Она предусматривает быстрый вывод ракеты на значительную высоту в верхние слои атмосферы. Именно в них она преодолевает весь маршевый участок, а при приближении к цели атакует ее под значительным углом", - пишет Defense Express.

Также эксперты отмечают, что на ракете видны ребра, которые необходимы как раз для аэробалистической траектории полета. А для нее максимально эффективным является именно двухрежимный двигатель, поскольку сначала необходимо использовать максимальную тягу для старта, а затем поддерживать постоянную скорость в режиме "малого газа".

"Что касается системы наведения, то в PrSM Inc. 4 заявлено использование многорежимной головки самонаведения, которая используется в PrSM Increment 2. По имеющейся информации в ней использованы комбинированный электронно-оптический и тепловизионные сенсоры. Такая же система также использована и в противокорабельных крылатых ракетах LRASM", - пояснили в статье.

