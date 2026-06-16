'Новый этап войны': украинские дроны уничтожают то, что не смог HIMARS, – BI

Украинские беспилотники средней дальности открывают новый этап войны, позволяя эффективно уничтожать российскую логистику и командные пункты.

Новое поколение украинских ударных беспилотников средней дальности все более ощутимо влияет на ситуацию на фронте. Западные эксперты считают, что эти системы уже возвращают Украине возможности для ударов по российскому тылу, которые ранее обеспечивали американские ракетные комплексы HIMARS, сообщает Business Insider.

Одним из примеров эффективности новых беспилотников стал удар по дому на Запорожском направлении, где, по данным украинских военных, находились операторы российских FPV-дронов.

Оператор подразделения "Тайфун" Национальной гвардии Украины с позывным Спринг рассказала, что удар стал ее первым успешным применением беспилотника средней дальности.

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"Это был дом, где жили российские пилоты беспилотников FPV", – сказала она.

По ее словам, крылатый дрон попал прямо в крышу здания, после чего верхний этаж был разрушен взрывом.

Почему HIMARS уже не дает прежнего эффекта

В начале полномасштабной войны именно HIMARS позволили Украине уничтожать российские склады боеприпасов, штабы и логистические узлы далеко за линией фронта. Однако впоследствии Россия адаптировалась к этой угрозе.

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков отметил, что наиболее эффективным периодом для американских систем был первый год полномасштабной войны.

"Пик HIMARS пришелся на лето и осень 2022 года", – подчеркнул эксперт.

По его словам, российские средства радиоэлектронной борьбы научились нарушать работу GPS-наведения ракет, а количество дальнобойных боеприпасов для Украины оставалось ограниченным.

Новый этап войны

Директор по инновациям и анализу открытых источников американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что появление новых украинских беспилотников знаменует начало нового этапа боевых действий:

"Мы утверждаем, что украинские удары средней дальности фактически знаменуют новый этап войны".

По словам аналитика, Украина получает инструмент, который может системно подрывать наступательные возможности российской армии.

"То, что мы здесь видим, – это действительно прочная основа для того, чтобы Украина могла помешать российскому наступлению", – добавил Баррос.

В чем преимущество новых дронов

Новые беспилотники способны поражать цели на расстоянии от 30 до 300 километров, неся мощную боевую часть.

Одним из главных преимуществ стала интеграция систем искусственного интеллекта. Если связь с оператором прерывается из-за российских средств РЭБ, дрон может самостоятельно завершить атаку.

Баррос пояснил, что современные системы способны самостоятельно распознавать цели на финальном этапе полета:

"Это важная и новая технология, которой нет в технике дальнего удара".

Кроме того, в отличие от HIMARS, такие беспилотники могут атаковать не только стационарные, но и подвижные цели – в частности, топливозаправщики, грузовики обеспечения и колонны техники.

Сотни уничтоженных целей

По словам Белескова, только за последние шесть-восемь недель появились подтверждения уничтожения как минимум сотни российских логистических целей в тылу. Речь идет прежде всего о топливозаправщиках, транспортных средствах обеспечения и других критически важных элементах логистики оккупационных войск.

Аналитик Defense Priorities Гил Барндоллар считает, что влияние новых беспилотников уже ощущается на отдельных участках фронта.

"На некоторых участках фронта они, похоже, оказывают значительное влияние на российскую логистику", – сказал он.

Важным преимуществом украинских дронов остается их стоимость. Для сравнения:

ракета GMLRS для HIMARS стоит около 187 тысяч долларов;

дальнобойная версия GMLRS – примерно 479 тысяч долларов;

ракета ATACMS – около 1 миллиона долларов.

В то же время большинство украинских беспилотников средней дальности обходятся в сумму от 1 до 15 тысяч долларов, а даже самые дорогие модели стоят около 50 тысяч долларов.

Именно это позволяет Украине наращивать масштабы ударов по российским тылам значительно быстрее, чем в случае использования дорогостоящих ракетных систем.

Удары по российской логистике – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина усилила атаки на ключевые маршруты снабжения, соединяющие оккупированный Крым с материковой частью России через захваченные территории. Под ударами оказываются мосты и автомагистрали в районах Чонгара, Армянска и Геническа, которые являются критическими пунктами сухопутного коридора.

Украинские удары по логистическим маршрутам РФ резко сократили поставки топлива в оккупированный Крым, что создало риск изоляции полуострова.

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