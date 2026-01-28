'Хаймарсы' больше не нужны: американской РСЗО нашли лучшую альтернативу, - СМИ

Уже третья европейская страна решила закупить конкурента американской системы залпового огня.

Норвегия, вероятно, решила закупить южнокорейскую систему залпового огня K239 Chunmoo, которая является конкурентом для американской M142 HIMARS.

Как пишет Reuters, парламент Норвегии выделил 2 млрд долларов на закупку дальнобойной артиллерии для сдерживания России в Арктике, где две страны имеют общую границу.

Какое именно оружие хотят закупить, официально не сообщалось, но по данным издания Aftenposten, Норвегия выбрала южнокорейскую систему залпового огня K239 Chunmoo. Таким образом, американская HIMARS проиграла конкурентную борьбу.

Видео дня

Сообщается, что южнокорейское оружие удовлетворяет всем требованиям норвежского Минобороны. И в первую очередь - это чрезвычайная дальность (до 500 км против 84-300 км у "Хаймарса"), а также очень короткие сроки поставки. По данным инсайдеров, в целом Норвегия планирует приобрести 16 пусковых установок и неназванное количество ракет.

Украинское издание Defense Express отмечает, что этот случай демонстрирует новую победу южнокорейского ВПК над американским. Эстония заказала обе системы - американскую и корейскую, обе системы имеет Польша. А вот Норвегия решила не морочить голову с американцами и сразу пошла к корейцам.

"И Chunmoo может продолжать получать новые контракты в Европе, пока на континенте не начнут производить собственную РСЗО", - добавили аналитики.

Другие новости вооружений

Как писал УНИАН, Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. По словам нового посла ФРГ в Украине Гайко Томса, Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в сфере ПВО.

Также мы писали, что Украина стала мировым лидером в разработке и боевом применении наземных беспилотных роботов, которые уже массово используются для логистики, эвакуации раненых и все чаще – для огневой поддержки и непосредственных боев. Украина имеет стремительный рост производства, почти полную локализацию разработок, сотни моделей от десятков производителей и быстрый цикл усовершенствования в сотрудничестве с военными.

Вас также могут заинтересовать новости: