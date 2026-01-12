Норвегия готова присоединиться к предоставлению Украине 'твердых' гарантий безопасности

В Норвегии поддерживают, чтобы было не просто прекращение огня в войне России против Украины, а установлен долгосрочный мир.

Норвегия готова внести свой вклад и присоединиться к предоставлению Украине твердых гарантий безопасности, чтобы Украина не осталась без поддержки после потенциального заключения мирного соглашения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Эйде подтвердил, что его страна готова внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности для Украины.

"Мы решительно поддерживаем твердые гарантии безопасности, которые будут предоставлены сразу после вступления в силу режима прекращения огня, ведь мы хотим не просто прекращения огня, а мы хотим, чтобы это был длительный мир, и после этого Украина не должна остаться в одиночестве. Норвегия поддерживает это уже давно, и мы готовы внести свой вклад", - подчеркнул Эйде.

В то же время, по его словам, еще нужно выяснить определенные детали, которые "нужно обсудить не между нами, а между всем международным сообществом - Европой, США и Украиной". Он добавил:

"Но мы очень поддерживаем это и считаем, что это необходимая часть урегулирования. И это важно для Украины. Это также важное сообщение для России о том, что Украина не останется одна после прекращения огня и потенциального мира, и мы хотим обеспечить, чтобы мир продолжался в военном, экономическом и других аспектах".

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, в августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил три основных направления, по которым Норвегия может присоединиться в вопросе гарантий безопасности. В частности, среди прочего, речь идет об укреплении украинской армии, финансировании, производстве и предоставлении оружия.

