Российские военные адаптировали разведдрон 'Орлан' для запуска FPV-дронов

Российские военные начали использовать разведывательные беспилотники семейства "Орлан" в качестве носителей FPV-дронов, расширяя дальность их применения, сообщает Business Insider.

По данным украинского специалиста по беспилотникам Сергея "Флэша" Бескрестнова, один из таких аппаратов был зафиксирован с FPV-квадрокоптерами, закреплёнными под крыльями. По его словам, дрон уже применялся для сброса по крайней мере одного FPV.

Речь идёт о модифицированном варианте разведывательного БПЛА "Орлан", который, в отличие от одноразовых ударных дронов, является многоразовой платформой и может выполнять роль "воздушного носителя".

Отмечается, что такие дроны способны не только доставлять FPV-аппараты на большую дистанцию, но и выступать ретрансляторами сигнала, увеличивая радиус управления. В частности, FPV-дроны обычно применяются на расстоянии до около 40 миль (примерно 64 км), тогда как "Орлан" может действовать значительно дальше – до 370 миль (около 600 км) при программируемом полёте.

В материале отмечается, что подобная тактика остаётся на ранней стадии и пока не получила широкого применения. Ранее российские силы уже экспериментировали с использованием других платформ, включая барражирующие боеприпасы, для доставки FPV-дронов.

Также подчёркивается, что украинские силы применяют аналогичные подходы, используя беспилотники-ретрансляторы для увеличения дальности ударов FPV.

Ранее военные учения армии США с использованием FPV-дронов показали уязвимости и трудности при попытке их перехвата. В учениях принимали участие 40 команд рейнджеров. В ходе соревнований использовались FPV-дроны и боевые патроны. По итогам было сбито всего 15 дронов.

Кроме того главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что ВСУ получат FPV-дроны размером с ракету "Фламинго". Эти разработки совершенствуются изо дня в день, чем усиливают возможности украинской армии.

