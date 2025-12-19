Дрон заметили случайные прохожие, после чего опубликовали снимки в соцсетях.

В провинции Коджаэли на северо-западе Турции обнаружили неопознанный беспилотник. Как сообщило Министерство внутренних дел Турции на своей странице в соцсети Х, по предварительным данным, это российский дрон.

"Согласно предварительным данным, сегодня в районе Чубуклубала в Измитском районе провинции Коджаэли был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предполагается, что это "Орлан-10" российского происхождения", - говорится в заявлении.

В МВД Турции добавили, что расследование этого инцидента продолжается. В ведомстве отметили, что "Орлан-10" используется для разведки.

Напомним, что "Орлан-10" был принят на вооружение Россией в 2013 году. Это многоцелевой дрон, который чаще всего используется для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. В 2022 году была представлена ударная модификация этого БПЛА.

Российский дрон атаковал турецкий танкер - что известно

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российский дрон-камикадзе совершил прицельную атаку на турецкое судно VIVA, которое направлялось в Египет с грузом украинского подсолнечного масла. По его словам, беспилотник попал непосредственно в рубку судна.

Плетенчук отметил, что за двое суток это было уже четвертое судно, принадлежащее турецким компаниям и получившее повреждения в результате действий России. Плетенчук обратил внимание, что предыдущие три судна были атакованы в портах, тогда как VIVA пострадало в открытом море.

