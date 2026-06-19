В Германии разработали систему для разбрасывания противотанковых мин с помощью дронов

Система особенно интересна для труднодоступной местности.

Немецкая компания Dynamit Nobel Defence (DND) впервые представила свою новую модульную систему Eggbox, которая позволяет размещать противотанковые мины AT2+ с помощью дронов. Вместо ручного развертывания заграждений инженерами или механизированными подразделениями, дрон займется транспортировкой и точным размещением боеприпасов.

Как пишет Defence Network, во время выставки вооружений Eurosatory 2026 в Париже был продемонстрирован тяжелый коптер, имевший на борту 4 мины AT2+, расположенные в модуле Eggbox. Однако в компании отмечают, что максимальное количество мин, которое можно переносить, зависит от грузоподъемности используемого беспилотника.

По данным DND, ключевое преимущество EGGBOX заключается в его скорости и дальности развертывания. Демонтаж и установка минного поля заняли бы значительно больше времени. Кроме того, преимуществом является и то, что использование беспилотника устраняет риск для персонала.

Видео дня

Но даже несмотря на то, что дрон может перевозить несколько мин, обширные минные поля невозможно или очень сложно установить с его помощью. Здесь преимущество имеют системы установки, такие как Skorpion 2 от DND.

Поэтому, по словам разработчиков, система особенно интересна для труднодоступной местности, например узких горных проходов, мостов, которые необходимо перекрыть, пока сами войска остаются на расстоянии.

Также в компании рассказали, что сама система основана на масштабируемой системе носителя, состоящей из отдельных модулей, каждый из которых имеет размер 12 x 12 сантиметров и высоту 25 сантиметров, каждый из которых содержит мину AT2+ с устройством для установки. Вес одного модуля вместе с миной составляет 3 килограмма.

В то же время украинский портал Defense Express отмечает, что, вероятно, идея Eggbox возникла на фоне активного использования в Украине дронов для дистанционного минирования.

"Что интересно, эти противотанковые мины AT2+ уже используются в Украине с 2022 года, когда в рамках военной помощи их передала Германия. Активное использование этих мин в том же 2022 году было замечено и в Херсонской области, где тогда всего за 3 недели ВСУ удалось уничтожить 120 российских танков, в чем, вероятно, им также помогли и эти мины", – отметили аналитики.

В США тестируют новую технологию обнаружения дронов со взрывчаткой

Как сообщал УНИАН, американская технологическая компания Base Molecular Resonance Technologies (BMRT) объявила о значительном прогрессе в создании новейшей технологии, которая поможет обнаруживать дроны с взрывчатым веществом.

Специалистам из BMRT удалось успешно отследить нитроцеллюлозный порох в 9-мм патроне, прикрепленном к оптоволоконному дрону. Благодаря этому дрон удалось обнаружить на высоте более 200 футов (более 60,9 м) – это был максимальный показатель, зафиксированный в ходе испытаний.

Технология помогает выявлять уникальные характеристики молекулярного резонанса, связанные с конкретными материалами и соединениями. Другими словами – с помощью этой технологии можно будет определить, есть ли в дроне взрывчатка или нет.

Вас также могут заинтересовать новости: