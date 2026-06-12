Новое поколение украинских дронов изменило ход войны, – Bloomberg

Новое поколение украинских ударных беспилотников все более эффективно наносит удары по логистике оккупационных войск далеко за линией фронта.

Украина получила новое преимущество в войне благодаря модернизированным ударным беспилотникам средней дальности, оснащенным элементами искусственного интеллекта и автономного наведения.

Новые дроны позволяют наносить удары по российской логистике в глубоком тылу, затрудняя снабжение оккупационных войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников, военных экспертов и представителей российского оборонного сектора.

В последние месяцы украинское командование активно наращивает использование ударных беспилотников средней дальности. Новые модели способны работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и самостоятельно наводиться на цели даже при наличии помех.

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Речь идет о поражении складов боеприпасов, топливных баз, командных пунктов и транспортных маршрутов на расстоянии до 150 километров от линии фронта.

По данным анализа Министерства обороны Украины, в мае количество ударов по российским топливозаправщикам выросло на 40% по сравнению с апрелем. В то же время число уничтоженных российских систем противовоздушной обороны увеличилось более чем вдвое.

Министр обороны Михаил Федоров охарактеризовал эту кампанию как попытку создать для оккупационной армии "логистический локдаун".

"Мы вводим "логистический локдаун" для российской армии", – заявил Федоров.

Крым оказался под давлением

Одним из главных направлений ударов стал оккупированный Крым. По сообщениям оккупационной администрации, на полуострове фиксируются проблемы с обеспечением топливом.

Украинская разведка также заявляет, что беспилотники регулярно атакуют транспортные маршруты, по которым Россия перебрасывает топливо, боеприпасы и другие грузы к группировке войск на юге Украины.

Кроме того, украинские дроны продолжают наносить удары по мостам и ключевым логистическим узлам на оккупированных территориях.

Что дает преимущество украинским беспилотникам

Эксперты называют несколько причин успеха новой тактики.

Во-первых, украинские силы значительно улучшили координацию между подразделениями благодаря единому программному обеспечению для управления боевыми операциями.

Во-вторых, беспилотники могут использовать спутниковую связь Starlink, что обеспечивает более стабильное управление и передачу данных.

В-третьих, систематические удары по российской ПВО создают "окна", через которые украинские дроны могут проникать глубже в тыл противника.

Несмотря на успехи Украины, военные аналитики отмечают, что ситуация не является переломной. Россия уже пытается приспособиться к новым условиям, рассредоточивая склады, усиливая защиту транспортных маршрутов и перебрасывая дополнительные средства противовоздушной обороны.

Кроме того, по сообщениям российских источников, новые российские беспилотники средней дальности уже увеличили радиус действия примерно до 70 километров, хотя это все еще значительно меньше возможностей украинских аналогов.

Эксперты также предупреждают, что технологическое преимущество на фронте редко сохраняется надолго, поскольку обе стороны постоянно совершенствуют свои системы.

Под удар попадают элитные российские подразделения

Украинские операторы беспилотников сообщают о все более частых атаках на базы и штабы российского подразделения "Рубикон", которое считается одним из самых эффективных дроновых формирований РФ.

Командир одного из украинских подразделений БПЛА в Краматорске, который попросил не называть его имени, сказал, что он несколько раз сталкивался с подразделениями "Рубикона" с момента их появления в начале 2025 года, но недавно они, похоже, отошли от его сектора ответственности. Это сделало подразделение гораздо более свободным в планировании действий.

"Мы видим, как передовые части, такие как "Рубикон", отступают", – сказал Анатолий Храпчинский, резервист Воздушных сил Украины, который руководит разработкой компании Fly Group Ukraine, занимающейся радиоэлектронной борьбой. "Мы очень успешно атакуем их штабы, и они, соответственно, пытаются отойти от зоны удара".

В то же время аналитики отмечают, что говорить о стратегическом переломе в войне пока рано. Однако украинские дроны существенно затрудняют логистику российской армии и усиливают давление на оккупационные войска.

Удары по глубокому тылу оккупантов – последние новости

Напомним, Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма. По оценке командующего СБС Роберта Бровди, благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. В течение следующего месяца Украина уже полностью контролировать будет эту дорогу.

По данным Politico, Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое преимущество над Россией на поле боя. По словам источников, каждому из союзников будет предложено выделить от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевого показателя в 20 миллиардов долларов, "это может быть как помощь, так и кредит".

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