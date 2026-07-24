После атаки дронов горят склады Wildberries в Петербурге и Симферополе (видео)

В Петербурге пылают сразу два склада.

Этой ночью в нескольких регионах России, а также в оккупированном Крыму звучали взрывы, после атаки загорелись склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Симферополе.

Видео из Санкт-Петербурга начали появляться в районе 4 утра. Местные жители публиковали в сети видео атаки.

Первоначально появилась информация, что атакован и горит склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области (промзона Уткина Заводь).

Видео дня

Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют "склад Wildberries Санкт-Петербург", так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу.

Позже стало известно, что дроны попали в еще один склад - в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В самой компании Wildberries уже подтвердили поражение двух складов.

"Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена", – говорится в релизе.

Кроме того, был атакован склад Wildberries в Симферополе. На кадрах виден "салют" после удара, а после – масштабный пожар.

Позже атаку подтвердили в самой компании, заявив об эвакуации персонала.

"Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - написали в пресс-службе WB.

Кроме того, в сети появились кадры атаки дронов и пожара в Твери.

В сети пишут, что предварительно под удар также мог попасть склад Wildberries, однако информация требует уточнений, власти региона ситуацию пока никак не комментировали.

Удары по складам Wildberries

В ночь на 18 июля дроны поразили логистический центр Wildberries под Москвой в Электростали. Он является одним из крупнейших объектов в сети компании – российского маркетплейса и онлайн-ритейлера. Кроме того, был атакован центр Wildberries и в городе Котовске Тамбовской области.

А уже 20 июля был поражен один из крупнейших распределительных центров и складов компании Wildberries в Коледино под Москвой.

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