Перехват воздушных целей: в Fire Point рассказали о версии дрона FP-1

При этом в штабе кампании подчеркнули, что не развивают отдельное направление по перехватчикам.

Украинская компания Fire Point создала версию дрона FP-1 для перехвата воздушных целей. Об этом в интервью Defender Media сообщилаCEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех.

Она отметила, что компания не выпускает дроны-перехватчики, но есть комбинированный проект, где используется платформа FP-1 в качестве носителя для таких БПЛА.

"Также есть версии FP-1, оснащенные пулеметами и зенитным оружием – они тоже выполняют функции перехватчиков вражеских БПЛА. Но отдельное направление перехватчиков мы не развиваем", – рассказала Терех.

Как отмечает издание"Милитарный", на основе дрона-камикадзе был разработан вариант носителя FPV-дронов-перехватчиков. Кроме того, на такие беспилотники интегрируют пулеметное и другие типы зенитного вооружения.

"Не исключено, что в перспективе подобные платформы могут получить и ракетное вооружение. Теоретически на них можно интегрировать переносные зенитные ракетные комплексы", – пишет СМИ.

Что известно о FP-1

Это украинский дальнобойный ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компаниями Fire Point. Он предназначен для поражения стратегических целей на территории противника на расстоянии до 1600 километров и может нести боевую часть массой до 113 килограммов.

Беспилотник впервые публично представили на оборонной выставке в Киеве в мае 2025 года, хотя на тот момент он уже использовался во время боевых операций.

FP-1 оснащен двухцилиндровым двигателем и имеет размах крыльев около 2,5 метра. Другие точные габаритные характеристики дрона пока остаются неизвестными.

Модернизированные FP

Как сообщал УНИАН, главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что украинская оборонная компания модернизирует беспилотные ударные аппараты семейства FP-1 и FP-2, которые применяются для атак вглубь России. Он отметил, что модернизированные FP-1 будут залетать вглубь РФ на более чем 1000 км и смогут нести 105 кг боевой части, тогда как сейчас выдерживают 60 кг.

