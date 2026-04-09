Можем поразить любой объект в Крыму: эксперт высказался об уничтожении носителей 'Цирконов'

Использование украинскими защитниками добытых разведывательных данных вышло на качественно новый уровень.

Силы обороны Украины теперь способны поражать любые объекты на территории временно оккупированного Крыма, в том числе носители ракет типа "Циркон" - ракетные комплексы "Бастион".

Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал в эфире Radio NV.

В частности, он прокомментировал заявление Генерального штаба ВСУ о нанесении ударов по позиционному району берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму.

"Мы видим, что разведка наблюдения за Крымским полуостровом и реализация разведывательных данных вышли на качественно новый уровень. И мы уже сейчас фактически с 2026 года можем говорить, что Крым относится у нас не к стратегическим целям, если мы вернемся в 2022 год и вспомним, как тяжело нам было дотянуться до тех целей в Крыму, - а относим его уже к целям оперативного уровня", - отметил Кузан.

В частности, теперь вся оккупированная территория, включая Крымский полуостров, является оперативной глубиной для Сил обороны Украины с целью применения беспилотников и комплекса мер, в том числе по радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе.

"Это позволяет нам выявлять, а также поражать такие невероятно защищенные объекты системы "Бал", "Бастион" и всю их сопутствующую инфраструктуру", - добавил Кузан.

Военный эксперт отметил, что эти ракетные комплексы постоянно совершенствуются.

"И обнаружить их во время их перемещения, которое происходит в условиях особых и чрезвычайных мер безопасности, - это "задача со звездочкой", даже, условно говоря, в прифронтовой полосе, не говоря уже о таком глубоком тылу, на который рассчитывал российский оккупант", - отметил Кузан.

По его мнению, успешность системных атак на любой объект Крыма свидетельствует об уровне роста наших сил и средств по обнаружению целей и их поражению.

Украинские атаки на Крым - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины наносили удары по позиционному району берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.

Также в ночь на 24 марта бойцы Главного управления разведки (ГУР) выследили и поразили колонну пусковых установок "Бастион-М", которая двигалась к позициям во временно оккупированном Крыму. В результате успешной атаки была уничтожена одна из пусковых установок и две дорогостоящие ракеты "Циркон".

Кроме того, украинские разведчики показали уникальное видео поражения такого комплекса.

