Каждый танк имеет сильные стороны, но количество и боевой опыт могут определить преимущество на поле боя.

Британские и российские разработчики танков соревнуются за то, чья машина будет мощнее. Главными соперниками потенциальной танковой дуэли могут стать британский Challenger 3 и российский Т-90. Военный аналитик, журналист Калеб Ларсон в своей колонке для 19FortyFive объяснил, какой танк выиграет Третью мировую войну.

Challenger 3 - чем удивят британцы

Challenger 3 - глубокая модернизация британского Challenger 2. Его корпуса обновляют и бронируют, добавляя новую башню. Почти все системы заменены или усовершенствованы.

Главная инновация - новый 120-мм гладкоствольный ствол вместо традиционного нарезного. Британия десятилетиями разрабатывала танки под нарезные пушки и боеприпасы HESH, но из-за изменений в бронировании снаряды потеряли эффективность. Стандартизация с НАТО упрощает логистику.

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Challenger 3 получит модульную броню, систему активной защиты вроде Trophy или Iron Fist, а также усиленный двигатель с дополнительными 300 л.с. Ему также доступна функция "охотник-убийца" - командир может искать новые цели, пока наводчик работает с предыдущими.

Однако британская армия планирует приобрести только 148 единиц, что вызывает беспокойство.

Королевский институт объединенных служб подчеркивает:

"Когда аналитики RUSI в последний раз смотрели на армию и боевую дивизию Великобритании, они измерили количество основных боевых танков и артиллерии и обнаружили, что цифры удовлетворительные, если сравнивать их с "надежной" бронетанковой дивизией. В течение следующих четырех лет цифры не улучшились: по программе Challenger 3 Великобритания будет иметь в целом 148 основных боевых танков (в 2030 году)".

Между тем Великобритания фактически сняла с эксплуатации артиллерию AS90, подарив 32 единицы Украине, заменив их 14 пушками Archer до закупки Mobile Fires Platform.

Т-90 - российский ответ

Т-90 - основной боевой танк России с 125-мм пушкой, превышающей калибр западных моделей.

Экипаж состоит из трех человек благодаря автомату заряжания, что делает Т-90 компактнее и легче (46-48 тонн против более 70 у Abrams). Меньшая высота затрудняет его поражение на большой дистанции. Однако отсутствие четвертого члена экипажа ограничивает возможности ремонта в полевых условиях.

Несмотря на преимущества, выявлены серьезные проблемы - так называемый феномен "дискотечной головы", когда башня Т-90 после поражений выходит из-под контроля.

Бывший британский командир танка Хэмиш де Бреттон-Гордон объясняет:

"Проблема, вероятно, связана с неопытными экипажами и плохой электроникой. Для неопытных людей очень легко дезориентироваться в танке, поэтому мы получили термин "голова диско", поскольку корпус, башня и прицел могут двигаться в разных направлениях. Это также может быть сбой электроники. Западные танки имеют достаточно сложную систему управления огнем, а россияне, похоже, не справились с ней".

По данным Oryx, потери Т-90 в Украине составляют не менее 187 единиц.

Кто победит?

Преимущество Т-90 - боевой опыт. Несмотря на потери, реальные бои позволяют совершенствовать российские танковые платформы. Challenger 3, несмотря на технологичность, пока еще не испытан на поле боя.

Почему новейшие британские Challenger 3 могут проиграть войну - мнение эксперта

Ранее журналист, военный аналитик Калеб Ларсон объяснил, в чем заключается главный недостаток нового основного боевого танка британской армии Challenger 3. Благодаря улучшенным системам защиты этот танк имеет перспективный вид, но проблемой является слишком скромные объемы закупки.

Ларсон отметил, что Великобритания располагает довольно скромным парком танков по сравнению с другими странами мира, включая США и Германию.

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