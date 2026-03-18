Графики вернутся: эксперт объяснил, почему в Украине снова отключают свет

В часы пиковой нагрузки в украинской энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии.

В среду, 18 марта, "Укрэнерго" было вынуждено вновь ввести для украинцев графики отключений света из-за пасмурной погоды, которая привела к снижению производства электроэнергии солнечными электростанциями, и досрочному выводу на ремонт двух энергоблоков АЭС. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, эта ситуация может повториться, ведь в энергосистеме в пиковые часы сохраняется дефицит электроэнергии.

"Баланс неустойчивый, и в пиковые часы наблюдается дефицит. У нас нет достаточного количества электроэнергии для обеспечения потребностей всех потребителей", - отметил эксперт.

Он напомнил, что, несмотря на усилия энергетиков по восстановлению энергообъектов, дефицит мощности в энергосистеме в пиковые часы достигает 1 ГВт. Рябцев добавил:

"Дефицит - 1 ГВт, и если баланс немного изменится, то мы сразу получим графики".

Несмотря на то, что "Укрэнерго" объявило о введении графиков отключений света во всех регионах Украины, пока они преимущественно действуют только в тех регионах, которые больше всего пострадали от ударов врага, добавил эксперт. Он уточнил, что речь идет, в частности, об Одесской области, а также о столице и Киевской области.

Рябцев прогнозирует, что графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей могут и в дальнейшем возвращаться в случае, в частности, ухудшения погодных условий во время плановой ремонтной кампании на АЭС.

По его словам, для минимизации отключений государству необходимо наращивать мощность распределенной генерации и продолжать восстанавливать уничтоженные врагом энергетические объекты.

Отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 марта "Укрэнерго" заявило о возобновлении графиков отключений электроэнергии во всех регионах Украины.

До этого министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. По его данным, по состоянию на 13 марта дефицит электроэнергии на пике потребления достигал 1 ГВт.

