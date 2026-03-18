Суд в Дубае принял иск Гранца против администратора Telegram-канала 'Джокер', - Биденко

Бизнесмен и мажоритарный владелец Forbes Украина Артур Гранц подал иск против администратора Telegram-канала "Джокер" Романа Кравца из-за систематического информационного буллинга.

Об этом сообщил руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в своем блоге для "Украинской правды".

По его информации, Гранцу удалось собрать прямые доказательства того, что администратором канала является именно Кравец.

"Это редкость – ведь анонимность и является главным защитным механизмом этого рынка. Поскольку юридическое лицо Telegram – компания Telegram FZ LLC – зарегистрировано в ОАЭ, дело рассматривают именно там. Суд иск принял. Если Гранц выиграет, Кравцу грозят не только значительные финансовые потери, но и реальное тюремное заключение", – заявил Биденко.

Биденко подчеркнул, что это дело показательно не только с точки зрения возможной ответственности.

"Оно еще раз подтверждает очевидное: Telegram давно является полноценным рынком, где информационное влияние открыто монетизируют, а подавляющее большинство участников этого рынка не платит с этого никаких налогов. Без договоров, без отчетности, без обязательств", – отметил Биденко.

По его словам, одной из главных причин этой проблемы является анонимность большинства Telegram-каналов, из-за которой невозможно установить ответственных за распространение манипуляций или кампаний по дискредитации.

"Кто пишет эти тексты? Кто решает, кого сегодня "топить", а кого хвалить? Чьи деньги за этим стоят – политиков, бизнеса, внешних игроков? Ответов нет. А без имени, редакции и юридического владельца в публичном поле – нет и персональной ответственности за ложь, манипуляцию или кампанию дискредитации", – говорит Биденко.

Среди необходимых шагов он, в частности, назвал регистрацию каналов с большой аудиторией как субъектов информационной деятельности, раскрытие информации о рекламе и платном контенте, а также налоговую ответственность.

"Во-первых, регистрация каналов с большой аудиторией – скажем, более 50 тысяч подписчиков – как субъектов информационной деятельности. Во-вторых, раскрытие информации о рекламе и платном контенте. Если канал получает деньги за публикацию – читатель должен об этом знать. Это не цензура, это базовая прозрачность, которую ЕС уже закрепил в Digital Services Act. В-третьих, налоговая ответственность. Рынок Telegram-рекламы в Украине – миллионы гривен в год. Большая часть из них проходит вне какого-либо учета. Это вопрос не только медиаэтики, но и прямой ответственности фискальных органов", – считает Биденко.

