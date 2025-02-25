Сейчас доподлинно неизвестно, действительно ли танки передали Украине.

Недавно в сетях появились фото, на которых танки Centauro B1, которые якобы Италия передает Украине. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, это хорошая техника, но сейчас более нужны машины на гусеничном ходу.

В эфире телеканала "Эспрессо" Згурец пояснил, что эти колесные танки итальянского производства, вооруженные нарезной пушкой Oto Melara 105 мм.

"Эти колесные танки изготавливаются и хранятся в Италии, и частично используются их вооруженными силами. Общее количество этих танков там где-то 225", - сказал эксперт.

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По его словам, действительно ли они переданы Украине - пока неизвестно. Дискуссия началась из-за двух фотографий, где такие танки стоят на тралах и поэтому некоторые специалисты сделали вывод, что они идут именно к нам.

"Я бы с такими выводами не спешил... В любом случае следует понимать, что, с одной стороны, нам такие танки нужны. Но то, что на колесах, сейчас существенно страдает в ходе боевых действий. Если бы это был танк на гусеницах, это было бы гораздо эффективнее потому, что сейчас много нашей автомобильной бронетехники, да и российской тоже, страдает от использования от артиллерии и дронов", - пояснил специалист.

По его словам, колеса выходят из строя, а это сейчас достаточно дефицитный продукт для того, чтобы обеспечить ими надежность машин. Эксперт подытожил:

"Centauro - образец, условно, хороший, но я не уверен, что потребность в нем больше, чем в боевых машинах пехоты на гусеницах, которые, кстати, так же есть в итальянской армии, но нам не передаются. Ну и собственно здесь мы должны делать ставку на собственные проекты, которые касаются гусеничной бронированной техники".

Что такое Centauro B1

Centauro B1 - "истребитель танков", разработанный компаниями Fiat и OTO Melara по запросу Итальянской армии. Эта машина, в своей огневой мощи, эквивалентна основному боевому танку Leopard 1, который тогда состоял на службе в Италии. Истребители танков Centauro поставлялись на экспорт в Бразилию, Испанию, Иорданию и Оман. С 2000 по 2002 Армия США арендовала 16 Centauro. Их использовали для обучения первых экипажей для Stryker MGS, чтобы получить опыт управления колесной боевой машиной.

Машина была разработана для разведки, огневой поддержки и защиты территорий. Во многих миротворческих миссиях истребители Centauro использовались для сопровождения конвоев и патрулирования дорог.

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года правительство Италии одобрило продление разрешения на поставку оружия в Украину. Кабинет премьер-министра Джорджии Мелони одобрил декрет, который позволит поставлять "военные транспортные средства, материалы и оборудование" Украине до конца 2025 года для поддержки ее военных усилий против России. Также говорилось, что в июле в Италии состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

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