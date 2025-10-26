Система также включает оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Словацкая компания DefTech объявила о том, что Вооруженные силы Украины приняли на вооружение самоходные зенитные установки Wolf 25 AD и уже развернули их. Об этом пишет Defence24.

Перед началом поставок установки прошли боевые испытания. В издании отметили, что украинские военные положительно оценили эти системы.

Журналисты поделились, что благодаря башенному модулю Mangart 25 Wolf 25 AD может успешно поражать как воздушные, так и наземные цели на расстоянии до 3000 метров. Украинские военные могут использовать эти установки для борьбы с дронами. Точно неизвестно, сколько единиц Wolf 25 AD было продано Украине.

В издании добавили, что установка оснащена автоматической пушкой Oerlikon KBA калибра 25×137 мм с возможностью стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойные снаряды и осколочно-фугасные снаряды с неконтактным взрывателем. Также поддерживаются два режима стрельбы - одиночные выстрелы и очереди с темпом до 650 выстрелов в минуту.

Кроме того, заявлено, что Wolf 25 AD может быть оснащена противотанковыми управляемыми ракетами, неуправляемыми или управляемыми 70-мм ракетами, противовоздушными ракетами малой дальности, барражирующими боеприпасами или дополнительным пулеметом.

В издании добавили, что обнаружение целей осуществляется с помощью радара AESA, установленного на крыше. Он может одновременно отслеживать до 150 потенциальных целей на расстоянии до 20 км (истребители), 12 км (вертолеты), 10 км (крылатые ракеты и крупные БПЛА), 8 км (барражирующие боеприпасы) или 5 км (разведывательные дроны).

Сообщается, что система также включает оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. Установка основана на бронированном автомобиле Wolf 4x4, оснащенном 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, соединенным с 6-ступенчатой коробкой передач Allison.

Украина и SAAB договорились о совместном производстве систем ПВО - что известно

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина и шведская компания SAAB договорились о совместном производстве систем противовоздушной обороны. Еще в сентябре 2024 года глава SAAB поддержал идею заключения партнерства с украинской промышленностью.

SAAB предлагает своим клиентам различные системы ПВО, такие как переносной ЗРК RBS 70 NG, мобильную систему малой дальности MSHORAD, а также радары Giraffe AMB и Giraffe 4A. Также недавно компания представила новую зенитную ракету Nimbrix, которая предназначена для борьбы с небольшими беспилотниками.

