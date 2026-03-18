США отводят крупнейший авианосец с Ближнего Востока из-за пожара и забитых туалетов

По словам американских чиновников, инциденты сказались на моральном духе экипажа.

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сталкивается с рядом серьезных проблем после почти девяти месяцев непрерывной службы в море. Судно должно отправиться на Крит для ремонта после недавнего инцидента, который вызвал новые вопросы относительно состояния экипажа и боеготовности.

Как пишет Digi24 на борту USS Gerald R. Ford в главной зоне прачечной вспыхнул пожар, которые привел к тому, что почти 200 моряков пострадали от вдыхания дыма. Также были уничтожены около 100 спальных мест.

В издании отметили, что тушение пожара длилось несколько часов, а один член экипажа был экстренно эвакуирован для оказания медицинской помощи. По данным американских военных, авианосец, однако, остался в рабочем состоянии.

Американские чиновники сообщили The Guardian этот инцидент сказался на моральном духе более 4 000 членов экипажа USS Gerald R. Ford. Более того журналисты добавили, что авианосец уже давно сталкивается с неисправностями в системе туалетов, с часто забивающимися канализационными трубами и очередями в санузлах.

В издании отметили, что ВМС США признали проблемы, но утверждают, что инциденты быстро устраняются техническими бригадами. Тем не менее, длительное пребывание в море подверглось резкой критике и на политическом уровне.

Журналисты напомнили, что ранее сенатор Марк Уорнер заявил, что экипаж USS Gerald R. Ford "был доведен до предела". Он обвинил в этом президента США Дональда Трампа.

"USS Gerald R. Ford и его экипаж были доведены до предела после почти года в море и платят цену за опрометчивые военные решения президента Дональда Трампа", - говорил он.

В издании считают, что временный отзыв авианосца может создать значительный пробел в американском военном присутствии на Ближнем Востоке, где самолеты с его борта участвовали в ударах по Ирану. Однако, по данным американских СМИ, USS Gerald R. Ford должен быть заменен авианосцем USS George H.W. Bush, который уже готовится к развертыванию на Ближнем Востоке.

Пожар в прачечной авианосца USS Gerald R. Ford - что известно

Напомним, что более 600 военнослужащих на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford были вынуждены спать на полу и столах после пожара, возникшего в главной прачечной корабля. Тушение пожара заняло более 30 часов.

По данным ВМС США, пожар не затронул силовую установку, и авианосец остается работоспособным. Инцидент произошел во время развертывания в Красном море в рамках операции "Эпическая ярость".

Двое моряков получили незначительные травмы, еще одного эвакуировали для оказания медицинской помощи - его состояние стабильное.

