Известно, что только США и Франция вооружены авианосцами с атомной силовой установкой.

Во Франции на замену авианосцу Charles de Gaulle, который находится на вооружении с 2001 года, уже с 2018 года планируется создать атомный авианосец нового класса, который пока называют PANG (Porte - avions de nouvelle génération - авианосец следующего поколения). Об этом пишет Defense Express.

Работы над проектированием нового корабля с полным водозамещением в 75 тысяч тонн продолжаются достаточно быстро, поскольку в 2023 году закончилась разработка новых 220 МВт реакторов. А уже в 2025 году должен быть подписан контракт на строительство судна, которое должны начать строить в 2031 году, а уже в 2035 году начать испытания.

"Но в парламенте Франции сейчас дискутируется идея отложить заказ на несколько лет. А за счет этого планируется профинансировать строительство новых фрегатов. Более того, это должно позволить продвинуть идею построить два авианосца, которые должны стать основой "общей европейской эскадры"", - подчеркнули аналитики.

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В свою очередь, как пишет Opex360, такой идее противостоит министерство обороны Франции. Самым главным является то, что нет никакой гарантии того, что Charles de Gaulle будет находиться в боеспособном состоянии после 2038 года, когда PANG уже должен быть в строю.

В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что именно строительство атомного авианосца обусловлено сохранением реальных компетенций создания военных реакторов.

Также в Defense Express напомнили, что только США и Франция вооружены авианосцами с атомной силовой установкой, а любая пауза в цикле разработки, конструирования и изготовления может привести к потере реальных компетенций.

"Более того, любая пауза, как подчеркнул Лекорню, угрожает навыкам самих моряков и летчиков. Даже если якобы речь идет лишь о 4-5 годах. Он отметил, что ВМС готовят экипажи на 10-15 лет вперед, более того, невозможно просто держать 1400 членов экипажа на берегу просто так. И такая пауза приведет просто к тому, что нужно будет начинать освоение палубной авиации с самого начала", - подчеркнули в издании.

В то же время в Defense Express напомнили, что во Франции не хотят повторить ситуацию с российским единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов". Известно, что этот корабль после провального похода к берегам Сирии с 2018 года находится на капитальном ремонте, во время которого плавучий док, в котором он находится, затонул, ведь на него упал кран, а на самом борту произошел серьезный пожар.

Военные корабли в мире - последние новости

Ранее издание Business Insider писало, что США готовятся к атакам, которые разрушили Черноморский флот РФ во время войны в Украине. Руководство ВМС США следит за тем, как дроны влияют на войну в Украине и изучает, как можно интегрировать беспилотные системы в традиционный флот для будущих операций.

Известно, что беспилотные катера являются опасным и инновационным оружием, которое Украина использовала, чтобы нанести серьезный удар российскому флоту в Черном море.

"Эти асимметричные возможности могут быть использованы и против нас", - предупредил контр-адмирал, командующий 66-й оперативно-тактической группой ВМС США Майкл Мэттис.

В то же время в The Telegraph писали, что военный корабль РФ прошел через Ла-Манш под прикрытием. Речь идет о российском корвете "Бойкий", который оснащен управляемыми ракетами и установленными пулеметами.

"Использование военных кораблей для защиты рассматривалось как попытка Москвы удержать Великобританию и другие государства НАТО от захвата судов теневого флота", - подчеркнули журналисты.

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