Fire Point впервые показала ракету FP-7.x для перехвата баллистики (фото, видео)

Компания заинтриговала анонсом о том, что релиз следует ожидать уже в ближайшее время.

Компания Fire Point впервые продемонстрировала антибаллистические ракеты-перехватчики FP-7 .x. Эти ракеты должны стать частью совместного антибаллистического щита Украины и стран Европы.

Соответствующее видео опубликовано на страницах компании Fire Point и её главного технического директора Ирины Терех в сети Instagram.

"Freyja – общеевропейский антибаллистический щит, являющийся совместной собственностью. Вскоре…", – говорится в подписи к видео.

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На самой записи демонстрируется ракета с надписью FP-7.x.

Как известно, сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где представит партнерам украинскую антибаллистическую программу. В частности, впервые состоится встреча на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонных компаний стран, которые могут конкретными шагами внести свой вклад в создание новой противоракетной системы.

"Фрейя": недорогая альтернатива Patriot

Как сообщал УНИАН, Украина в сотрудничестве с другими европейскими странами работает над созданием противоракетной системы "Фрейя", которая призвана стать более дешевой и массовой альтернативой ЗРК Patriot.

Украинские чиновники и коалиция из восьми европейских партнеров в ближайшее время проведут первую встречу, посвященную совместной разработке киевских систем противоракетной обороны "Фрейя".

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