Россия на годы провалила сроки создания новой ракеты для Индии: СМИ назвали причину

Амбициозный проект предусматривает создание ракеты с прямоточным твердотопливным двигателем.

Россия так и не смогла помочь Индии создать собственный аналог европейской ракеты Meteor. Как пишет Defence Express, в Дели официально подтвердили, что перспективная ракета класса "воздух-воздух" большой дальности Gandiva (Astra Mk III) будет готова не ранее чем через три года, а фактически – ближе к 2029 году. Аналитики отмечают, что амбициозный проект, о котором в Индии заявляют еще с 2018 года, предусматривает создание ракеты с прямоточным твердотопливным двигателем и заявленной дальностью поражения до 350 км. Ожидалось, что ключевую технологическую помощь в разработке предоставит РФ, однако сроки реализации снова были сдвинуты.

О новых сроках заявила представительница DRDO Перина Деви в интервью India TV. В то же время, отмечают аналитики, в сюжете не уточняются причины задержки и никоим образом не упоминается участие России, хотя ранее в Индии открыто говорили о сотрудничестве с Москвой, в том числе и в создании предыдущих версий ракеты Astra Mk I.

Работы над прямоточным твердотопливным двигателем в Индии стартовали еще в 2018 году, а в 2022-м было официально объявлено о разработке ракеты Astra Mk III / Gandiva. Ее заявленная дальность в 350 км должна была бы существенно превысить возможности ракеты Meteor, которая в настоящее время находится на вооружении индийских ВВС и имеет эффективный рубеж применения около 200 км.

Видео дня

Ключевым отличием Gandiva должен был стать именно прямоточный двигатель, который планировалось интегрировать в уже имеющуюся конструкцию ракеты Astra. Таким образом, фактически вся новизна проекта сосредотачивалась именно на силовой установке. Однако, судя по всему, реализация этой части программы оказалась значительно сложнее, чем ожидали в Дели.

Дополнительным фактором, подталкивающим Индию к ускорению работ, стала операция "Синдур" в мае 2025 года – масштабное воздушное противостояние с Пакистаном с участием более 130 самолетов. Во время этого столкновения свою эффективность продемонстрировало сочетание дальнобойных ракет "воздух-воздух" и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

В частности, было подтверждено поражение индийского Rafale пакистанским J-10CE с дистанции около 200 км с помощью китайской ракеты PL-15. При этом Пакистан имел двойное преимущество в самолетах ДРЛВ – 12 единиц против 6 в Индии.

Впрочем, решающим фактором могло быть не только количественное преимущество, но и уровень интеграции истребителя, ракеты и самолета ДРЛВ в единый контур управления с возможностью целевказания и коррекции полета ракеты. Если для китайских J-10CE, PL-15 и ZDK-03 такая интеграция является ожидаемой, то вопрос полноценного взаимодействия Rafale с ракетами Meteor и имеющимися в Индии самолетами ДРЛВ до сих пор остается открытым.

Россия сменила руководителя компании "Туполев"

Напомним, в РФ заявили о смене руководства в самолетостроительной компании "Туполев" - вместо 76-летнего менеджера Александра Бобришева назначили 37-летнего Юрия Амбросимова. По мнению аналитиков, это показательно, ведь произошло это через год после предыдущего раунда кадровых ротаций, которые состоялись в 2024 году. Речь идет о производителе стратегических бомбардировщиков типов Ту-22М3, Ту-160 и разработчике стратегического бомбардировщика типа Ту-95МС и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: