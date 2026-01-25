Кремль растерян: Трамп закрутил двойную игру с Россией, - The Times

Трамп одновременно угрожает Москве и ставит ее перед новыми возможностями в глобальной политике.

Даже в Москве до сих пор не могут понять, радоваться ли американскому президенту Дональду Трампу или беспокоиться из-за его непредсказуемой политики. Переговоры между Россией, США и Украиной в ОАЭ пока не дали четких результатов, но уже чувствуется, что Москва оказалась под давлением американского президента, пишет The Times.

Друг или вызов?

"Мы надеялись получить обязательства по территориальным уступкам, но в итоге пришлось согласиться с американцами", – признался один российский инсайдер внешней политики.

Для Кремля Трамп – и потенциальный союзник, и вызов одновременно. С одной стороны, он готов использовать свое влияние, чтобы заставить Москву пойти на уступки, а с другой – его политика, непредсказуемая и часто эгоистичная, создает риски. Уступки России идут параллельно с жестким давлением на союзников Кремля: от санкций до вмешательств в Венесуэле и Иране.

Совет Мира: ловушка или возможность?

Одной из последних инициатив Трампа стал Совет Мира, в который пригласили Путина. В Москве новую организацию восприняли скорее как ловушку, чем как шанс: большинство членов и руководящий комитет – американцы, а Россия рискует стать лишь одним из многих участников, теряя привилегированное положение, которое обеспечивает ей Совет Безопасности ООН.

Хотя Путин заявил о готовности заплатить миллиард долларов за постоянное членство, в Москве осознают, что новый формат скорее подчеркивает зависимость России от США, а не ее особый статус в мире.

Грубый мировой порядок

Россия осознает, что мир – это постоянная конкуренция великих держав, где самые могущественные преследуют свои интересы любыми средствами. Несмотря на ядерное оружие, армию с боевым опытом и значительные ресурсы, Россия часто вынуждена считаться с более сильными государствами.

Пекин может помочь, но только на выгодных условиях. Индия покупает ресурсы, но не желает воевать за Москву. Европа тратит миллиарды на российский газ, но не гарантирует стратегической поддержки. В результате Кремль все больше воспринимает себя как "среднее государство", которое должно осторожно маневрировать, чтобы не остаться "в меню" глобальных игроков.

Как сообщал УНИАН, несмотря на очевидную симпатию Дональда Трампа к России и Владимиру Путину, одержимость американского президента идеей снизить цены на нефть играет вред Кремлю.

The Times пишет, что способность Кремля финансировать свою войну против Украины зависит от нефтегазовых доходов. И в последнее время эти доходы снижаются не только из-за режима санкций, который часто критикуют за дырявость, но и из-за общего падения мировых цен на углеводороды. Последнего добивается как раз Дональд Трамп.

